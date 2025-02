F1: Sauber anuncia centro de engenheira no Reino Unido

A Sauber anunciou que está criando uma base de engenharia no Reino Unido enquanto se prepara para a transição para a entrada da Audi na Fórmula 1. Importante lembrar que, em 2025, a equipe terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como dupla de pilotos, que deve seguir após a mudança de gerência.

A sede da equipe permanecerá em Hinwil, na Suíça, enquanto a operação da unidade de potência será baseada em Neuburg, na Alemanha.

No entanto, a equipe também está abrindo um terceiro local no Reino Unido, na chamada "motorsport valley" (vale do automobilismo, em tradução livre).

O objetivo dessa mudança é atrair os melhores talentos disponíveis, aproveitando profissionais que já trabalham em equipes localizadas na região de Silverstone. Atualmente, sete equipes da F1 estão baseadas no Reino Unido, com seis delas ao redor de Silverstone.

A Sauber espera que o novo centro de engenharia seja inaugurado no verão e permita que os funcionários recém-contratados permaneçam no Reino Unido, em vez de precisarem se mudar para a Suíça ou Alemanha com suas famílias.

Essa iniciativa é um componente fundamental da estratégia de longo prazo do projeto Audi F1 para expandir sua equipe técnica.

A equipe afirma estar avaliando possíveis locais, incluindo Bicester, Silverstone e Milton Keynes, antes da Audi assumir o controle total da equipe para a temporada de 2026.

Mattia Binotto, COO e CTO da Sauber Motorsport, declarou:

"Estamos entusiasmados em estabelecer nosso centro técnico no Reino Unido para complementar nossos principais locais em Hinwil e Neuburg, que continuarão liderando nossas operações de engenharia e experimentando o maior crescimento da equipe".

"Expandir para o Reino Unido nos permite permanecer próximos de um dos ecossistemas de automobilismo mais dinâmicos do mundo".

"Nossa visão é criar uma forte rede colaborativa entre Hinwil, Neuburg e o Reino Unido, impulsionando a inovação e o desempenho".

O centro de engenharia no Reino Unido não fará parte do "ajuste do teto orçamentário" proposto pela FIA para 2026, que prevê um limite de gastos mais alto para operações baseadas na Suíça devido ao alto custo de vida do país.

A Sauber há muito argumenta que seus custos com funcionários são mais altos em comparação com suas equipes rivais no Reino Unido e na Itália.

"O nosso papel é garantir justiça", disse Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, no GP dos Estados Unidos, em Austin, na última temporada.

"Percebemos que os salários em certos países são muito mais altos e o custo de vida é significativamente maior em alguns lugares".

"Vejo isso pessoalmente, moro em Genebra. Sempre que vou ao supermercado, penso nisso. Sentimos que uma equipe baseada em um país com altos custos trabalhistas, como a Suíça, acabaria tendo aproximadamente 30% ou até 40% menos pessoas trabalhando no carro, o que consideramos fundamentalmente injusto".

"Decidimos que isso poderia nos levar a adotar proteções regulatórias ou significaria que as equipes não conseguiriam operar, e uma equipe como a Sauber teria que basicamente fechar e se mudar para outro país, o que não achamos que seja o caminho certo para um campeonato mundial".

