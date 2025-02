Depois de testar com o SF-23 em Barcelona, a Ferrari voltará à pista de Montmelò a partir de terça-feira (4) para dois dias de testes programados pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus da Fórmula 1 de 2026 com o SF-24 'mula'.

A McLaren também irá correr na pista catalã, após testar os pneus de chuva de nova geração para a fornecedora em Paul Ricard, na França. Lando Norris e Oscar Piastri completaram 840 km com o MCL60, o monoposto de 2023.

A Pirelli parecia muito satisfeita com os testes franceses porque, pela primeira vez, os testes com pista molhada foram realizados em condições de corrida repetíveis, de modo que os muitos dados coletados são válidos para fazer comparações úteis para orientar o desenvolvimento, especialmente da chuva total, até agora o calcanhar de Aquiles da fabricante.

Lando Norris com o McLaren MCL60 durante os testes da Pirelli em Paul Ricard com o pneu de chuva 2026 Foto de: Pirelli

Se a McLaren escolheu o MCL60 como seu carro-mula, a Ferrari decidiu usar o SF-24, o carro que venceu cinco GPs no ano passado, terminando em segundo lugar no campeonato de construtores. A avaliação é adequada porque o carro do ano de 2024 não poderá ser usado, exceto nesse momento específico.

Na terça-feira (4) e na quarta-feira (5), os dois pilotos titulares serão Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O inglês voltará à pista espanhola onde, na manhã da última quarta-feira (29), sofreu um acidente na seção final do circuito, causando grandes danos à SF-23.

Lewis Hamilton coloca seu capacete: ele está pronto para voltar a Barcelona após o acidente da semana passada Foto de: Ferrari

Os longos reparos impediram Charles Leclerc de entrar no carro à tarde, mas não Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic de concluir o plano de trabalho programado para o dia seguinte.

A dinâmica do acidente foi mantida em segredo, tentando minimizar o incidente, embora a batida contra as barreiras tenha sido bastante forte, causando a quebra da suspensão, entre outras coisas.

A Ferrari que será usada no teste da Pirelli será um carro substancialmente diferente daquele que encerrou a temporada de 2024.

Mudanças nas suspensões dianteira e traseira da Ferrari SF-24 no carro-mula Fotos de: Andreas Beil

Para adotar os pneus mais estreitos, os engenheiros da Scuderia tiveram que modificar a suspensão dianteira e traseira e tomaram medidas para descarregar a aerodinâmica para reduzir a downforce em pelo menos 20%, a meta do regulamento para os ágeis monopostos de 2026.

Segundo o portal The Race, o foco do teste em Montmeló é avaliar a construção dos pneus de 2026, bem como os três compostos mais duros da linha, que são o C1, o C2 e o C3.

Parece muito claro que esse teste não será nada indicativo dos pontos fortes e fracos do SF-24: Hamilton, assim como Leclerc, terá que realizar um teste cego, ou seja, ele executará um programa de trabalho que será definido pelos técnicos de Mario Isola, sem conhecer os compostos e as construções dos pneus que serão usados em caráter experimental.

Sabemos qual é o comportamento de Lewis em relação aos testes, mas o teste ibérico de dois dias será importante para começar a avaliar os pneus de 2026 e dar à equipe técnica de Loic Serra uma indicação de quais são as sensações de dirigir com os pneus protótipos.

O feedback dele e de Charles será de grande valia para dar aos engenheiros da Scuderia indicações úteis a serem reservadas para o projeto do 678.

Se os ajustes de configuração forem impedidos, depois de decidir sobre uma configuração a ser mantida estável durante os dois dias, Hamilton poderá apreciar as qualidades do modelo com o mais recente gerenciamento eletrônico, não apenas do híbrido, encontrando mais sensibilidade com o corte da embreagem, agora que a telemetria adquiriu todos os dados de suas largadas e outros parâmetros importantes a serem tratados em detalhes.

