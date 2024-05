A Aston Martin passou por um momento desafiador no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, já que seu modelo AMR24 atualizado foi um problema para os pilotos Fernando Alonso, da Espanha, e Lance Stroll, do Canadá.

Uma revisão bastante extensa tinha como objetivo elevar a equipe ao topo do pelotão, mas acabou tornando o carro mais difícil de guiar, o que contribuiu para o forte acidente de Fernando no treino livre 3.

As dificuldades renovaram as preocupações de que a escuderia de Silverstone possa estar enfrentando uma repetição do que aconteceu no ano passado, quando as atualizações introduzidas provocaram alguns efeitos colaterais que prejudicaram o desempenho.

No entanto, o chefe do time, Mike Krack, está confiante de que as coisas serão diferentes este ano e que será possível descobrir o que deu errado. "Vocês são sempre muito rápidos com essas conclusões", disse quando questionado sobre se o caso do fim de semana representa o mesmo cenário de 2023.

"Acho que tivemos o mesmo no México e, na semana seguinte, estávamos no pódio [no Brasil]. Então, vamos analisar o que temos. Temos algumas lições a aprender com o que introduzimos, vamos fazer isso e tentar ser mais fortes na próxima semana", afirmou.

Mas, embora um carro difícil seja a última coisa que um piloto precisa no fim de semana em Mônaco, o dirigente luxemburguês insiste que não será considerada a possibilidade de retirar as novas peças. "As atualizações são certamente um passo à frente e não há necessidade de retirá-las", destacou.

Comparação da asa dianteira do Aston Martin AMR24 Foto de: Giorgio Piola

O que há de novo na Aston Martin?

A asa dianteira e o conjunto do bico foram amplamente revisados como parte da atualização de Ímola, com a asa dianteira incorporando um novo recurso de design que nunca vimos antes. Um perfil em forma de V foi incorporado às duas abas superiores para ajudar a segmentar as partes interna e externa.



Essa adição de design, sem dúvida, terá um impacto na capacidade geral da asa de gerar outwash e trabalhará em conjunto com os recursos de design já existentes na seção externa. Além disso, vale a pena considerar o impacto que essas geometrias em forma de V estão tendo também na parte inferior dos flaps, em vez de apenas na superfície superior visível. Elas ajudarão a criar uma passagem de fluxo de ar à frente do pneu dianteiro.



Como parte do esforço da equipe britânica para gerenciar melhor o fluxo na seção externa da asa e melhorar sua capacidade de 'lavagem' do ar que passa, a placa final também foi modificada. Agora, é preferível um bordo de fuga reto mais tradicional, em vez da variante mais esculpida. A superfície termina acima da junção entre o flap e a placa terminal, para criar outra superfície. Há ainda várias mudanças na seção central da asa dianteira e também no bico.

O 'nariz' tem um novo formato de ponta posicionado mais à frente no segundo elemento, o que também exigiu que a equipe inglesa usasse um suporte central entre ele e o plano principal. Isso fez com que os suportes emparelhados de cada lado do bico fossem reduzidos de dois para apenas um.



Agora também há a opção de abrir o resfriamento do piloto na ponta do bico, embora a equipe verde tenha preferido não usar isso em Ímola. As mudanças feitas na ponta do bico e no segundo elemento da asa dianteira foram feitas em conjunto com alterações no formato da borda dianteira do plano principal. O conjunto agora está mais apertado no centro e uma transição mais abrupta é usada à medida que o plano principal se estende para fora da linha central.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, retorna à garagem Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Também houve uma série de mudanças no assoalho, em suas 'grades', na asa dianteira e no difusor, já que a equipe procurou aproveitar o aumento de desempenho que as mudanças supracitadas devem proporcionar.



As grades do assoalho foram reposicionadas ao longo da borda dianteira da peça, com seu formato também sendo revisado a fim de trabalhar em conjunto com a remodelação da parte inferior do assoalho.



Também é fundamental lembrar que, embora possamos ver a parte dianteira de cada grade, elas se estendem para trás no assoalho e ajudam a direcionar o tráfego aerodinâmico para fora e em direção ao difusor.



A borda da asa e os strakes embutidos foram acionados de forma mais agressiva: ele agora têm metal cobrindo sua superfície, provavelmente para evitar que vibrem e causem inconsistências no fluxo de ar localizado.



A superfície do assoalho ao lado da borda da asa também parece ter sido alterada, com um acabamento mais contornado, o que sugere que há algo semelhante acontecendo com a parte inferior do assoalho, embora com uma superfície côncava, em vez de um contorno convexo. Essa cadeia de alterações culmina com uma mudança no formato do topo do difusor, com a equipe buscando explorar os ganhos de todas as alterações futuras.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Também foram feitas alterações nas carenagens da suspensão traseira e na entrada e saída do duto do freio traseiro e nas aletas associadas montadas nelas: tudo isso se une para um uso mais eficiente das propriedades aerodinâmicas.

