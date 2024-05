Uma medida para incluir a licença maternidade no limite de custos da Fórmula 1 emergiu como um dos elementos mais controversos de uma nova proposta de limite de US$ 220 milhões para 2026.

Como parte dos esforços contínuos para elaborar um novo Pacto de Concórdia, com documentos recentemente distribuídos às equipes, começaram as conversas sobre onde o limite de custos se enquadrará no panorama geral.

O sistema atual, que tem um limite de US$ 135 milhões e funciona até 2026, parece estar funcionando tão bem quanto possível, apesar da controvérsia sobre a violação de gastos da Red Bull em 2021.

No entanto, tem havido questões relacionadas com o seu alcance – com a Williams a liderar com sucesso um esforço para aumentar os limites de despesas de capital para as equipes menos bem-sucedidas.

Como parte das discussões do novo Pacto de 2026, parece prevista uma abordagem revisada em que, em troca de dar às equipes um limite de 220 milhões de dólares, a lista de isenções será reduzida.

Assim, por exemplo, alguns dos limites de despesas serão removidos e transferidos para o limite de custos globalmente maior, para dar às equipes uma maior oportunidade de investir lá, se assim o desejarem.

No entanto, o Motorsport.com apurou que um dos principais aborrecimentos que emergiu da primeira proposta de limite de custos para 2026 é a transferência de algumas isenções anteriores relacionadas ao pessoal para seus domínios.

Em particular, a inclusão da licença maternidade causou algum alarme no meio de preocupações de que, com as equipes tão focadas em garantir que não seja desperdiçado dinheiro que poderia ser destinado ao desempenho dos carros, isso poderia desencorajar os concorrentes de quererem empregar mulheres.

Isto porque, se o pessoal gozasse de licença de maternidade remunerada, as equipes teriam de contratar substitutos, o que geraria custos adicionais em geral.

Aston Martin team photo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Atualmente, uma das principais isenções nos regulamentos financeiros da F1 afirma: “Todos os custos de contraprestação fornecidos aos empregados em relação à licença maternidade, licença paternidade, licença parental compartilhada ou licença de adoção (juntamente com as contribuições de segurança social do empregador associado) em cada caso, de acordo com uma política formal escrita de boa-fé que se aplica de forma substancialmente igual a todos os funcionários de todas as Entidades do Grupo Reportante.”

Outra questão em debate diz respeito à diversão dos colaboradores, como as festas de verão ou de Natal. Se isso for adicionado ao limite de custos, as equipes poderiam pensar duas vezes antes de mantê-los - o que seria negativo para uma equipe que trabalha duro.

Atualmente, os regulamentos dizem que as equipes estão autorizadas a gastar: “Todos os custos diretamente atribuíveis ao entretenimento fornecido em benefício de todos os funcionários de todas as Entidades do Grupo em uma base substancialmente igual, sujeito a um valor máximo de 1 milhão de dólares americanos, ajustado (se aplicável) para indexação.”

Foi sugerido que há preocupação suficiente com a inclusão das isenções acima no limite de custos, de modo que quase certamente serão transferidas para fora do seu escopo, à medida que as equipes pressionam por mudanças na proposta original.

Uma fonte que estava familiarizada com o assunto calculou que o resultado seria uma redução do limite de custos para cerca de 215 milhões de dólares, com itens como licença maternidade e festas deixadas de fora.

Embora não entre em detalhes, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse em Ímola no fim de semana passado que havia pontos óbvios que precisavam ser alterados nas propostas apresentadas.

“Acho que temos os termos básicos e como a Fórmula 1 vê o próximo mandato de cinco anos”, disse ele.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Há boas notícias aí, há algumas coisas que discutiremos – prós e contras. E, claro, haverá algumas negociações.

“Mas queremos alcançar o mesmo, fazer crescer o esporte. Isso significa que os resultados financeiros crescem e, se os resultados financeiros crescerem, as equipes se beneficiam e o esporte [também]”.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, acrescentou: “É a discussão habitual de que as equipes querem mais e o promotor quer mais. Mas o que temos funciona relativamente bem e acho que os princípios básicos são relativamente sólidos.

“Acho que à medida que o esporte continua a se desenvolver, evoluir e crescer, há áreas nas quais podemos ajustar o acordo. Mas acho que a base fundamental dele será o ajuste, e não a revolução.”

