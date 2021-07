A penalidade de Lewis Hamilton por colidir com Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 certamente não teria gerado tanta polêmica se o britânico não tivesse vencido a corrida após cumpri-la. O fato da punição não ter impedido o triunfo do heptacampeão foi o que mais irritou a Red Bull.

No entanto, ele não foi o primeiro a vencer após uma pena. E houve momentos em que os pilotos prevaleceram, apesar de castigos mais graves.

Ayrton Senna, GP do Brasil de 1993: Stop & Go

Na corrida brasileira de 1993, o herói brasileiro Ayrton Senna perdeu a qualificação para a dupla Alain Prost e Damon Hill, da Williams. Já no início, o piloto conseguiu ultrapassar o britânico, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de francês e mais tarde veria Hill o tomar o segundo lugar de volta.

Perto da metade parecia que Senna não tinha chance de vencer, pois havia recebido uma penalidade Stop and Go por ultrapassagem sob bandeiras amarelas e, após cumpri-la, voltou à pista na quinta posição. No entanto, a chuva mudou tudo.

Ayrton foi um dos primeiros a apostar nos pneus de chuva e superou Michael Schumacher nos boxes. Já Prost decidiu continuar com secos, o que o fez escapar e colocar Christian Fittipaldi fora da corrida. Quando os inúmeros acidentes foram resolvidos e o Safety Car saiu da pista, Senna, como na primeira volta, encontrou-se na segunda posição. Pouco depois, ultrapassou Hill pela segunda vez na prova para ganhar.

Alain Prost, GP da Alemanha de 1993: Stop & Go

Em 1993, os dois candidatos ao título venceram com penalidades. E a situação de Alain Prost era ainda mais complicada do que a de Ayrton. O francês prevaleceu na classificação em Hockenheim, mas falhou na largada e perdeu imediatamente três posições.

O professor começou a subir, mas quase colidiu com o carro de Martin Brundle, que havia perdido o controle. Para evitar a colisão, Prost cortou a curva, pela qual recebeu um Stop and Go de 10 segundos. A punição, na verdade questionável, enfureceu o francês. No dia seguinte, ele chamou de escandaloso, mas não houve tempo para discussões durante a corrida.

O castigo o derrubou para a sexta colocação, mas ele não perdeu as esperanças de vencer. A Williams decidiu fazer toda a corrida sem pit stops e, graças a isso, Alain subiu para segundo a poucas voltas do fim. Hill usou seus pneus antes da chegada e um deles estourou.

Damon não conseguiu nem chegar aos boxes, perdendo duas voltas e Prost cavalgou para a vitória.

Michael Schumacher, GP da França de 2002: Drive-thru

Em 2002, a Ferrari só perdeu corridas por causa de seus próprios erros. Quando chegou a Magny-Cours, já tinha oito vitórias no campeonato. Na França, porém, as coisas não foram tão fáceis.

Juan Pablo Montoya, com a Williams, conseguiu arrebatar a pole por 0,023 segundos de vantagem e na corrida ele também manteve a liderança. Schumacher estava atrás de seu rival, mas o circuito não era o melhor para ultrapassagem. No final, o alemão praticamente só teve a opção de minar.

Tendo sido mais rápido que o colombiano nas duas voltas, Michael viu tempo para entrar nos boxes e tentar sair na frente. No entanto, estava com tanta pressa que cruzou a linha branca e recebeu um drive-thru como penalidade.

A punição empurrou o piloto para trás, mas naquela época ele estava a caminho de reivindicar seu quinto título e igualar o recorde de Juan Manuel Fangio, então não desistiu. Além disso, após a troca de pneus, o ritmo de Montoya caiu drasticamente.

Enquanto seus rivais faziam a segunda parada, o alemão avançava lentamente. No final da corrida, já estava em segundo, atrás apenas de Kimi Raikkonen. Ele não tinha muita chance de alcançar o finlandês, que estava claramente a caminho de sua primeira vitória.

No entanto, o Toyota de Alan McNish entrou em cena. Uma falha no motor de seu carro causou um vazamento de óleo na segunda curva. Raikkonen foi o primeiro a chegar lá e, ao passar, rodou.

Isso permitiu que Michael o alcançasse e ultrapassasse o até então jovem piloto para ganhar e garantir o quinto título da carreira.

Mark Webber, GP da Alemanha de 2009: Drive-thru

A primeira vitória de Webber foi tão árdua e exigente quanto toda a sua carreira. O australiano conquistou a pole na Alemanha, mas foi atacado por Rubens Barrichello na largada. Não querendo desistir da liderança, Mark tocou em Hamilton pouco depois e recebeu uma penalidade por isso. Além de tudo, não conseguiu defender o primeiro lugar.

Apesar disso, o australiano fisgou o brasileiro, ficou em segundo lugar no pit stop do rival, assumiu a liderança, foi aos boxes e...conseguiu ultrapassar Rubens voltando à pista! Primeiro! No entanto, ele imediatamente foi cumprir a sanção.

A punição fez com que Webber caísse oitavo. No entanto, seu ritmo era muito bom e Barrichello tinha problemas de aderência. Quando seus rivais fizeram as paradas, ele recuperou posições e encontrou o brasileiro novamente, desta vez com sucesso.

Além do ritmo, o excelente trabalho com os pneus também foi essencial. Ele fez seu segundo pit stop e estava mais uma vez na vice-liderança. Na frente dele estava Sebastian Vettel, que ainda não havia parado. Então, quando o alemão fez seu pit stop, Mark assumiu a liderança e liderou a corrida com confiança para sua primeira vitória na carreira.

Jenson Button, GP do Canadá de 2011: Drive-thru

Acidentes, pneu furado, abandonos, seis largadas com safety car e interrupção na corrida com bandeira vermelha. No caminho para a vitória no Canadá em 2011, Jenson Button experimentou tanto que uma penalidade de drive-thru parece suave.

As condições em Montreal eram terríveis: o aguaceiro fez com que a prova começasse atrás do carro de segurança. Logo no início, o britânico, que estava em sétimo, não conseguiu fazer a curva e completar a chicane. Safety car de volta à pista (por pouco tempo) e Jenson mudou para pneus intermediários, mas acelerou demais no período com a sinalização, recebeu uma punição de drive-thru e caiu para o 15º lugar. Quando começou a recuperar terreno, a corrida foi interrompida devido à forte chuva.

No recomeço, Button estava em décimo e, mais uma vez, foi um dos primeiros a apostar nos pneus intermédios. Ele não perdeu tempo na briga com Fernando Alonso, que terminou com um toque, a Ferrari fora da pista e mais uma aparição do carro de segurança. O britânico também sofreu um furo no pneu e caiu para a 21ª colocação. Porém, depois de fazer o pit stop, rapidamente começou a recuperar posições.

Jenson conseguiu retornar ao top 10 e, após uma boa parada, ficou em quarto. À frente dele estava o trio Vettel, Schumacher e Webber. Mark tentou ultrapassar Michael, mas cortou a chicane. Pouco depois, fez de novo e deixou Button passar pelo terceiro lugar. O ritmo do piloto da McLaren era tão bom que ultrapassou Schumacher na mesma volta, com mais três para terminar.

Na última, o britânico estava a menos de um segundo de Sebastian, que não aguentou a pressão. Um erro do campeão mundial na Curva 6 permitiu que Jenson assumisse a liderança e vencesse a corrida. E quando cruzou a linha de chegada, certamente esqueceu da penalidade que não o impediu de vencer.

Como você pode ver, as corridas foram vencidas com punições muito mais altas do que as de Hamilton na Grã-Bretanha. É verdade que essas sanções não ocorreram em tais situações escandalosas, mas a pena em si não pode ter como objetivo privar o piloto do direito de vencer.

