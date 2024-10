O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, diz que a intervenção da FIA sobre a polêmica peça que realiza um ajuste na altura do carro de sua equipe é simplesmente para aplacar a "paranoia" de seus rivais.

A equipe de Milton Keynes esteve no centro das atenções neste fim de semana, depois que se descobriu que a FIA estava intensificando os protocolos para impedir que as equipes ajustassem a folga do "babador" dianteiro sob parque fechado.

Isso ocorreu como resultado de suspeitas dos concorrentes da Red Bull de que a equipe poderia estar ajustando suas configurações entre a classificação e a corrida - o que estaria fora dos regulamentos.

Embora a FIA tenha colocado selos no ajustador da Red Bull neste fim de semana, e a equipe deva fazer mudanças no carro antes do fim da temporada, Horner diz que as alegações de trapaça por parte de sua equipe são infundadas.

Questionado sobre o motivo pelo qual, se a equipe fosse inocente, a FIA teria adicionado os selos ao seu carro, Horner disse à Sky Sports:

"Porque acho que houve um pouco de reclamação de um de nossos rivais, e é função da FIA investigar essas coisas. Ele [o ajustador] está em uma lista de componentes de código aberto. Portanto, está disponível publicamente há três anos. A FIA está satisfeita com isso. Acho que é apenas para satisfazer, talvez, alguma paranoia em outras partes do paddock".

Horner explicou que não foi um processo fácil para a Red Bull ajustar o ajuste do para-choque dianteiro, pois exigiu a remoção dos painéis da carenagem e dos pedais, além do uso de uma vara de dois pés de comprimento por um mecânico.

"Todos os carros têm uma ferramenta com a qual podem ajustar a parte dianteira do babador", acrescentou Horner. "A nossa está localizada na parte dianteira, na frente do espaço para os pés, e está lá há, acho, mais de três anos. Mas é preciso retirar os pedais e outros painéis e tubulações para poder chegar até ele. Portanto, é como qualquer outro ajuste no carro".

Ele acrescentou: "Se você acha que há algum tipo de freio de mão ou alavanca que os pilotos podem ativar com uma configuração baixa, média ou alta, lamento desapontá-lo. Não há. Não há."

Horner sugeriu que seria absurdo para a Red Bull utilizar um sistema tão complicado para ajustar seu carro, quando havia outras áreas que eram muito mais fáceis e rápidas de mudar.

"Seria mais fácil ajustar a barra de rolagem traseira do que chegar a esse componente", disse ele. "Tudo isso faz parte da embalagem e da parte dianteira do chassi."

Horner achava que, após a recente controvérsia em torno do "mini DRS" da McLaren, a atenção que estava sendo desviada para sua equipe era deliberada.

"Sinto que, às vezes, é para distrair do que talvez esteja acontecendo em sua própria casa, que às vezes você tenta acender um fogo em outro lugar", disse ele.

