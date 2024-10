Após um resultado decepcionante, Lewis Hamilton acredita que teria conquistado a pole para a corrida sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 se não tivesse sido atrapalhado por uma bandeira amarela causada por Franco Colapinto.

Hamilton foi ouvido questionando a decisão da Mercedes de colocar ele e George Russell na pista tão cedo n SQ3, embora Russell tenha demonstrado a lógica da equipe ao fazer um tempo bom o suficiente para ficar em segundo no grid.

Atrás dele, Hamilton encontrou uma margem significativa sobre o setor inicial de Russell e parecia pronto para superar seu companheiro de equipe, mas foi surpreendido por uma bandeira amarela no segundo setor quando Franco Colapinto rodou na Curva 12.

Os dados do GPS mostram que Hamilton tirou o pé muito mais cedo do que Russell naquela curva, que o sete vezes campeão encontrou momentos antes de a bandeira amarela ser removida, criando uma oscilação de quase oito décimos, já que Hamilton estava três décimos à frente de Russell - embora o primeiro também tenha se afastado ao tentar compensar o levantamento.

Perguntado se ele achava que tinha perdido a pole no sprint, Hamilton respondeu: "Tive azar com a bandeira amarela. E é isso que acontece. Eu estava quatro décimos à frente, mas, de qualquer forma, é o que é".

"O bom é que a equipe deu um passo à frente com o carro, a atualização claramente funcionou e sou muito grato a todos na fábrica por todo o trabalho árduo durante esse período. Tem sido um trabalho árduo para todos obterem a atualização e se certificarem de que ela está funcionando. Não é o fim do dia. Amanhã teremos outra chance".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Ambos os pilotos da Mercedes sofreram com rodadas no treino livre, já que o W15 parecia difícil de guiar na pista esburacada do Circuito das Américas, mas uma clara melhora ficou evidente durante a qualificação da sprint.

"Fizemos um ótimo trabalho entre [as sessões] para fazer alterações no carro", acrescentou Hamilton. "É sempre um pouco arriscado, porque você não sabe se vai funcionar ou não, as mudanças que você faz, mas você espera que elas façam o que você pretende fazer com elas".

"Assim que entrei no carro, a diferença foi como se fosse noite e dia. Foi um ótimo trabalho do pessoal da garagem e do Bono [Pete Bonnington, engenheiro de corrida] e do Mike [Michael Sansoni, engenheiro de desempenho] - foi um ótimo trabalho".

