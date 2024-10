Entenda impasse que pode manter F1 na Band até o fim de 2025

Liberty Media x Globo x Band: a definição do canal da Fórmula 1 no Brasil em 2025 vive momentos 'conturbados'. Ao que tudo indica, um impasse entre a dona da categoria e a atual detentora dos direitos de transmissão está movimentando, ainda mais, os bastidores. O Motorsport.com traz todo o panorama da situação.

Neste sábado, uma reviravolta foi noticiada: a Band não teria aceitado as condições da Liberty em relação ao distrato do vínculo existente entre eles. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Vaquer e posteriormente por outras mídias especializadas.

O Motorsport.com apurou que, de fato, a situação é essa: a emissora paulista não teria aceitado as condições impostas pela dona da F1 e, por isso, decidiu seguir com o contrato - que vai até o fim da temporada 2025. Além disso, a reportagem soube que neste momento, a Band está em dia com os pagamentos relacionados aos direitos de imagem do esporte e, nos bastidores, dão como certa a continuidade da categoria por lá.

Contudo, também há o entendimento, de acordo com apurações, que Liberty Media e Globo estão alinhadas quanto ao retorno da categoria à emissora carioca, uma vez que o grupo já decidiu quais serão os narradores (Everaldo Marques e Luis Roberto), a equipe de reportagem (Julia Guimarães e Guilherme Pereira), além da definição prévia de quais corridas serão transmitidas na TV aberta e quais ficarão exclusivas no SporTv.

Vale destacar que, na última quinta-feira, foi realizado pelo Grupo Globo o evento Upfront, onde a emissora apresenta ao mercado publicitário a grade para o próximo ano e quais produtos a 'casa' vai oferecer para os patrocinadores. E, durante a apresentação, um protótipo do atual carro de F1 'desceu' do teto, por cabos de aço, ao som do Tema da vitória, com uma mensagem escrito "SERÁ?" sendo exibida no telão.

Ao ser questionada sobre isso, a Globo comunicou em nota dizendo: "Sobre a Fórmula 1, há algumas semanas o assunto de que ela voltaria pra Globo ganhou força no mercado e, durante o Upfront, brincamos com essa expectativa exibindo um “Será?” no telão, enquanto um carro de corrida aterrissava no palco."

A Liberty Media foi procurada pelo Motorsport.com em Austin, mas ainda não obtivemos resposta por parte da empresa norte-americana. O espaço segue aberto para atualizações.

