F1: RB opta por novo nome para a temporada de 2025

Mais uma mudança vindo por aí na RB? Sim! Mais uma vez o time de Fórmula 1 começará o ano com uma nova cara e até mesmo um novo nome. Tentando buscar sua própria identidade, a equipe escolheu tomar um novo rumo.

Importante lembrar que a equipe B da Red Bull é a antiga Minardi com sede em Faenza, Itália. Em 2006, a equipe foi renomeada para Scuderia Toro Rosso após ser comprada pelo Grupo Red Bull, seguida por outra mudança de nome para Scuderia AlphaTauri em 2020 para promover a linha de moda interna.

Para começar a temporada de 2024, a AlphaTauri trocou seu nome para Racing Bulls, mais precisamente, Visa Cash App RB Formula One Team, ou apenas RB, já que esse é o nome sob o qual a equipe de corrida está inscrita na lista oficial de inscritos da FIA.

É daí que vem o termo Racing Bulls

O termo Racing Bulls, que é comumente usado por todos no paddock, até agora só foi usado no nome da empresa Racing Bulls S.p.A., mas não no nome da equipe - essa situação agora está sendo corrigida para a próxima temporada:

"Racing Bulls. Visa Cash App Racing Bulls - nada mudará de fato", explica o CEO da Racing Bulls, Peter Bayer, em uma entrevista à ServusTV sobre o novo nome para a temporada de 2025.

O austríaco revela os motivos da pequena mudança: "A única pergunta que tivemos durante todo o ano foi: 'O que significa RB, o que significa RB? Agora estamos tornando isso oficial: RB significa Racing Bulls".

Mas de onde vem originalmente o termo Racing Bulls? Bayer já havia explicado na apresentação da equipe em fevereiro:

"Talvez para voltar à história, o nome Racing Bulls é, na verdade, parte da filosofia da Red Bull. Há o Flying Bulls, onde o Sr. Mateschitz tinha seus aviões. É por isso que essa é, de fato, a consequência lógica".

Inicialmente, no entanto, a equipe decidiu deliberadamente contra o nome completo. "Discutimos as várias opções, mas tivemos a sensação de que era um pouco difícil de entender".

"Imagine a equipe de F1 Visa Cash App Racing Bulls, você estaria cansado de escrever seus artigos até o final", brincou Bayer sobre a abreviação no início do ano.

Agora que o nome parece estar firmemente ancorado nas mentes dos fãs da F1, ou seja, o papel ao contrário, a Racing Bulls está se atrevendo a usar a versão longa - e a partir de 2025 ela será completamente oficial.

