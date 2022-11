Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo foi anunciado como terceiro piloto da Red Bull para 2023, enquanto avalia se ainda quer continuar na Fórmula 1 e se vai trabalhar por uma vaga como titular em 2024. O australiano retorna à equipe depois de deixa-la no fim de 2018 em busca de novo protagonismo.

Receando ficar na 'sombra' de Max Verstappen, que surgia como uma nova grande aposta e promessa da equipe de Milton Keynes, Ricciardo surpreendeu Christian Horner e anunciou que estava 'de mudança' para a Renault depois de quatro temporadas e dois terceiros lugares no mundial de pilotos.

De lá para cá muita coisa mudou na carreira do piloto e agora, o número 3 volta 'para as asas' de Horner e Helmut Marko enquanto se recupera das duas temporadas ruins que viveu na McLaren - após grande expectativa pela chegada do oito vezes vencedor de corridas. Em entrevista à revista holandesa Formule1.nl, o atual bicampeão mundial expôs seu ponto de vista à respeito da saída do ex-companheiro de equipe.

“Teria sido melhor para Daniel se ele tivesse ficado com a Red Bull por mais tempo na época”, pensa Verstappen. “Já conversei com ele sobre isso. É também sobre se sentir bem em algum lugar. A certa altura, esse não era mais o caso. Então você tem que procurar alternativas e pesar entre o sucesso esportivo e se sentir bem em algum lugar”.

O holandês ainda revelou que tinha consciência de que a equipe seguia com um planejamento importante e de destaque para o australiano quando ele resolveu que era hora de deixar o time. Na primeira temporada da série da Netflix, Drive to Survive, é possível acompanhar todo esse processo de decisão de Ricciardo.

“No entanto, eu sei”, enfatiza Verstappen, “que todos na Red Bull tinham o melhor em mente para ele. Em vez de sair, ele poderia ter falado com a equipe sobre isso. Mas acabou do jeito que acabou.”

Em 2023, Daniel Ricciardo irá assumir o papel de terceiro piloto na Red Bull, mas não planeja estar presente nas 24 corridas do calendário. O australiano irá desempenhar, em grande maioria, tarefas no simulador, participação no desenvolvimento do carro e principalmente no cargo de embaixador da marca.

