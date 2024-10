O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, considera que a execução da equipe foi um fracasso nos treinos do GP do México da Fórmula 1 e achava que a pole era possível. Mas Lando Norris, que foi o mais rápido na Q1 e na Q2, sugeriu que havia atingido o limite do potencial de seu carro.

Ele não conseguiu acelerar no início do Q3 e foi apenas o quinto mais rápido no final das primeiras tentativas gerais, antes de melhorar seu esforço seguinte, que lhe rendeu o terceiro lugar no grid.

Falando à Sky Sports F1, o chefe da McLaren sentiu que o desempenho foi "deixado para trás" na classificação, observando também o erro de Oscar Piastri na Curva 12, que o levou a uma surpreendente saída da Q1, depois de ter liderado a TL3 no sábado.

"No geral, eu diria que o carro durante a sessão de classificação foi competitivo e estava em condições de marcar a pole position, embora Carlos [Sainz] na sessão final tenha elevado um pouco o nível", disse Stella. "Se considerarmos a progressão natural, então, com Lando, poderíamos ter chegado lá. Mas temos que dizer que as duas voltas no Q3 não foram muito boas".

"Na primeira, houve alguns erros - que superaqueceram os pneus e depois os pneus estavam se perdendo de Lando".

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Na segunda [tentativa], não estava muito limpo, mas era importante garantir que estivesse decente o suficiente para estar na primeira ou na segunda fila".

"Estamos todos animados com o fato de o carro estar funcionando bem, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da execução, deixamos um pouco de desempenho para trás, especialmente com Oscar no Q1, quando ele teve o tempo de volta excluído e não conseguiu [passar para o Q2]".

"Temos muito trabalho pela frente para voltar aos pontos."

Norris não concordou necessariamente com a avaliação de Stella e explicou: "Eu estava no limite".

"Não consegui ser mais rápido, mas acho que os outros simplesmente não aproveitaram ao máximo. Em praticamente todas as curvas, eu estava perto de travar e cometer erros, e foi o que aconteceu em uma volta na minha corrida da Q3".

"Mas eu definitivamente não tinha nem perto de três décimos no carro. Então, foi mais porque eles foram mais rápidos".

"Já tinha tirado tudo do carro no Q1 e no Q2 e fiz com que parecêssemos os únicos a serem batidos. Mas, honestamente, desde o TL1, a Ferrari tem sido a equipe a ser batida, e Carlos está no topo hoje, então será um desafio vencê-los amanhã".

Lando Norris, Equipe McLaren F1 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Falando mais tarde à Sky, Norris explicou que teve que dirigir com moderação para conseguir um tempo de classificação decente do carro no Q3, embora tenha observado que ainda não estava particularmente limpo.

Ele admitiu que disputar a liderança na primeira curva pode ser sua melhor chance de vencer as Ferraris em ritmo de corrida no domingo. "Tive dificuldades para tirar muito mais do carro nas duas últimas voltas. Tentei no Q3, na primeira tentativa, mas claramente não funcionou. Então, tive que dirigir muito mais abaixo do limite na segunda corrida".

"Estou feliz. Acho que não tivemos o ritmo da Ferrari durante todo o fim de semana. Talvez pudéssemos ter tido o Max, mas ele fez uma boa volta; a minha não foi tão limpa quanto eu gostaria. Eu só queria fazer uma boa volta'.

"Acho que a curva 1, a primeira volta, será nossa melhor oportunidade [de vencer a corrida]. Mas a Ferrari está fazendo as coisas bem no momento", conclui.

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!