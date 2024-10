George Russell afirma que apoiaria que a Mercedes comprometesse o restante da temporada da Fórmula 1 para obter uma vantagem em 2025, enquanto a equipe lida com as consequências de vários acidentes.

Os custos de reparo da equipe da fabricante alemã têm aumentado ultimamente após o acidente de Andrea Kimi Antonelli no TL1 de Monza, a batida no classificatório de Austin sofrida por Russell na qualificação e sua última batida no TL2 do México.

Isso fez com que Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, afirmasse à Sky Germany que temia que as 'flechas de prata' lutassem contra o limite orçamentário com mais acidentes.

Diante da situação, Russell disse que ficaria feliz em manter a especificação atual de seu carro - agora com peças de especificação de Miami depois de seu acidente - para economizar dinheiro para a próxima temporada.

"Não há preocupações com o limite orçamentário, porque sempre temos um pouco de margem e você está sempre avaliando o que investiu nesta temporada e o que investirá na próxima", disse o britânico depois de garantir o quinto lugar no grid para o GP do México.

"Talvez tenhamos que fazer concessões durante o resto da temporada, o que, para ser honesto, eu provavelmente seria a favor, porque não estamos lutando por um campeonato".

"Eu ficaria mais do que feliz em permanecer no piso antigo se isso nos der uma chance melhor no próximo ano".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Mas acho que conseguiremos consertar o assoalho de Austin. Acho que esse é o plano. Não foi tão ruim quanto esperávamos inicialmente e isso deve ser resolvido até o Brasil".

Russell ficou surpreso por ter conseguido se classificar em quinto lugar com componentes mais antigos e que a equipe foi surpreendida pelo seu ritmo no TL1 antes do incidente do britânico durante a segunda sessão de sexta-feira.

Contando sobre o incidente do TL2, ele explicou: "Nos últimos dois anos, tenho usado aquele meio-fio a cada volta. No TL1, dei quatro voltas usando o meio-fio e não havia nenhum problema e, de repente, bati nele e parecia que eu era um canguru".

"Foi realmente decepcionante. Nas últimas duas semanas, coloquei muita pressão sobre a equipe com a falta de peças sobressalentes e isso tem sido desnecessário".

"Mas não sabemos realmente por que isso está acontecendo. Não é por excesso de pilotagem. É apenas o carro reagindo".

