Uma falha no servidor da Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, impediu que ela fornecesse os dados habituais para as telas de cronometragem e os gráficos de transmissão durante os treinos classificatórios do GP do México de 2024.

O problema ficou evidente quando os pilotos da McLaren, que, assim como seus rivais da Ferrari, foram enviados com pneus médios no início do Q1. Mas os gráficos de transmissão da F1 continuaram a mostrar que eles estavam usando pneus macios nesse estágio, enquanto problemas posteriores surgiram com os dados que deveriam indicar se um piloto estava usando pneus novos ou usados.

Isso é particularmente importante para a classificação, uma vez que os pilotos tentam regularmente passar por diferentes estágios da sessão usando pneus mais velhos para que possam aproveitar a melhor aderência dos novos em suas corridas críticas posteriores.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o que havia acontecido no Autódromo Hermanos Rodriguez, Mario Isola, da Pirelli, disse: "Houve uma falha no sistema. Basicamente, o sistema não estava funcionando".

"Não recebemos os dados do tablet [usado para registrar os pneus usados por cada piloto ao sair da garagem], portanto não tínhamos os dados em nosso servidor e era impossível comunicá-los à F1".

"Estamos investigando a razão pela qual tivemos esse problema, porque isso nunca aconteceu em muitos anos. É estranho".

"Nosso sistema, que obviamente funciona com o Wi-Fi e outros sistemas fornecidos por outras empresas".

"Precisamos entender de onde veio o problema para evitar que isso aconteça [no GP do México no domingo] e em outras ocasiões".

"Para ser honesto, foi estranho porque isso nunca aconteceu antes. Vamos investigar".

A Pirelli está prevendo que a corrida de domingo será de uma parada só, com a maioria dos pilotos começando com os compostos médios e depois terminando a disputa com os duros.

Mas ela não descartou a possibilidade de alguns pilotos tentarem uma estratégia contrária, começando com os duros e correndo o máximo possível na esperança de um safety car tardio.

Se isso acontecer, o pneu macio poderá ser uma opção para chegar ao final, pois proporcionará mais aderência no reinício e não se degradará tanto quanto quando os carros estiverem com os tanques cheios no início da corrida.

