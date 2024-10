Charles Leclerc disse que o treino classificatório para o GP do México foi um exemplo de sua fraqueza em circuitos de baixa aderência, depois de se classificar três décimos abaixo do companheiro de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Carlos Sainz, que conquistou a poleposition.

O monegasco só conseguiu chegar em quarto lugar no grid depois de salvar sua Ferrari de uma batida na Curva 10 quando estava enfrentando as curvas de alta velocidade, um resultado que ele admitiu ser decepcionante, mas não totalmente surpreendente.

Ele explicou que isso aconteceu porque ele estava assumindo riscos com sua direção em um esforço para se equiparar a Sainz, e talvez precisasse pensar em reduzir o ritmo na classificação em condições semelhantes para garantir que ele fosse menos comprometido por erros semelhantes.

No entanto, ele argumentou que seu desempenho nas simulações de longa duração durante os treinos o havia animado - embora tenha admitido que largar em quarto lugar tornará sua vida mais difícil.

"Estou desapontado, mas não estou surpreso. Eu estava com dificuldades e não estava me sentindo bem com o carro desde o TL2. É assim que as coisas são", disse Leclerc.

"No Q3, a volta estava indo muito bem até a curva 10, onde perdi o [controle do] carro, mas tive de correr esses riscos porque não tinha ritmo. É assim que as coisas são. Acho que o P4 não é tão ruim, mas é claro que poderia ser melhor".

"Estou sentindo falta da aderência e da sensação. Às vezes você gosta do equilíbrio; hoje eu não gosto, ontem também não gostei. Acho que provavelmente não é um dos meus pontos fortes, a classificação em pistas de baixa aderência".

"Eu costumo forçar bastante na classificação, em Monza e aqui eu sempre tenho muita dificuldade com isso. No entanto, é assim que as coisas são. A única coisa que me dá algum otimismo é que acho que fui o mais rápido ontem nas simulações de corrida, o que é uma coisa boa, começando em quarto e tornando minha vida mais difícil".

"Tenho de pensar muito mais para terminar uma volta e tentar conter um pouco mais minha vontade de me esforçar ao máximo nessas qualificações, porque simplesmente não dá certo nessas pistas".

"Hoje eu tentei fazer isso, estava funcionando muito bem no Q3, mas perdi o carro na curva 10 e, a partir daquele momento, foi muito difícil terminar minha volta".

Leclerc explicou que, em circuitos como o do México, ser mais cauteloso em uma volta de classificação pode ser uma vantagem para limitar a quantidade de deslizamentos, embora acredite que isso não será um problema na corrida de domingo.

Ele acrescentou que, em retrospecto, ceder seu lugar a Oliver Bearman, reserva da Ferrari que correrá pela Haas em 2025, no TL1 pode tê-lo atrapalhado um pouco, embora tenha admitido que talvez não tivesse a mesma opinião se o fim de semana tivesse sido mais fortuito até agora.

"Você desliza muito, porque a aderência é muito, muito baixa. Você precisa estar um pouco menos no limite nessas pistas e eu tive um pouco mais de dificuldade para fazer isso".

"No entanto, para o ritmo de corrida, isso não parece ser um problema. Não foi um problema em Monza, não acho que será um problema amanhã, então estou bem menos preocupado com isso. Mas na qualificação é um pouco complicado".

"Acho que [ter o TL1] sempre ajuda, especialmente em um fim de semana difícil para mim. No final, isso não prejudicou muito meu desempenho".

"Foi um fim de semana difícil, então, é claro, quando é assim, você quer o FP1, mas não poderíamos saber antes".

