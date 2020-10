Depois de meses de especulações sobre seu futuro, Sebastian Vettel está garantido no grid da Fórmula 1 para 2021 após assinar com a Aston Martin. Mas outro campeão do Mundial, Jackie Stewart, acredita que o alemão tomou a decisão errada, defendendo que ele deveria ter partido para a aposentadoria.

Para o tricampeão, Vettel deveria ter aproveitado o anúncio de que não seguiria com a Ferrari após o final deste ano para buscar outras oportunidades na vida, em vez de assinar com a Aston.

Em entrevista ao site Start Perform News, ele explicou os motivos dessa sua opinião.

"Sebastian Vettel é um cavalheiro, um cara muito bacana. Ele teve uma carreira maravilhosa e, pessoalmente, adoraria vê-lo aposentado, fazendo o que quiser. Podendo ir aos melhores eventos, se envolvendo com grandes corporações multinacionais".

"Ele poderia ser um grande embaixador do esporte acima de qualquer coisa. Mas, se ele quer continuar correndo, é porque ainda ama o esporte".

Jackie, que foi um dos principais rivais de Emerson Fittipaldi no início dos anos 1970, opinou sobre a má fase da Ferrari, que segue sofrendo com o SF1000 e a falta de potência do motor.

"A Ferrari é uma das maiores marcas que já existiram. Por algum motivo, esse ano tem sido desastroso para eles. Espero, e rezo para que no ano que vem possamos vê-los novamente onde merecem estar".

