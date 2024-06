Lance Stroll deve anunciar sua permanência na Aston Martin em breve, fechando mais uma porta - que nunca esteve aberta de fato - no mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2025.

De acordo com o jornalista da categoria, Will Buxton, nesta quinta-feira de mídia em Barcelona, o canadense confirmou que sua manutenção na equipe será anunciada logo. O que faz com que a Aston chegue para o próximo ano com a mesma dupla desde 2023.

As minúcias do contrato de Stroll são sempre uma incógnita, uma vez que o time de Silverstone nunca revela no comunicado detalhes do tempo de vínculo entre piloto e esquadrão. Rumores apontam que Lance faz contratos anuais que são renovados a cada fim de ano.

Nesta temporada, Stroll é apenas o 11º colocado na tabela de pilotos com 17 pontos, enquanto seu companheiro, o bicampeão Fernando Alonso, soma 41 tentos na nona posição. O canadense terá a oportunidade de melhorar 'score' neste fim de semana em Barcelona.

