F1: Bahrein deve ser o local da pré-temporada de 2025

As equipes da Fórmula 1 estão prestes a assinar os planos de testes de pré-temporada para permanecer no Bahrein, apesar da abertura ser o GP da Austrália.

Com o evento de Sakhir abrindo a temporada desde 2021, a F1 mudou recentemente seu primeiro teste de pré-temporada para acontecer no local do GP nos dias anteriores, em vez de correr em seu destino favorito anterior, Barcelona.

O Bahrein foi preferido porque oferecia garantias de condições climáticas mais típicas da F1, e era logisticamente muito mais fácil para as equipes testarem e correrem no mesmo local do que ter que mudar a infraestrutura.

Mas com a abertura da temporada da F1 sendo no GP da Austrália no próximo ano, devido ao Ramadã ter excluído o início da campanha no Oriente Médio, tem havido algum debate sobre uma mudança no plano dos testes.

Uma ideia era que os testes voltassem a Barcelona, ​​antes das equipes regressarem à base para a viagem a Melbourne e a primeira corrida.

No entanto, fontes revelaram que, após discussões com a FOM, a maioria das equipes votou a favor de ficar novamente com o Bahrein em 2025, embora Barcelona possa regressar em 2026 para receber os carros totalmente novos.

Embora a medida ainda não tenha sido formalizada, entende-se que o plano provisório prevê que o teste no Bahrein ocorra de 26 a 28 de fevereiro, o mais tardar porque o Ramadã deverá começar no último dia de fevereiro.

Essa sexta-feira também é a data da abertura da temporada do WEC, no Catar.

Após o teste no Bahrein, as equipes de F1 provavelmente levariam seus carros de volta à Europa para o trabalho final antes de serem enviados a Melbourne para a primeira corrida, em 16 de março.

Embora viajar até o Bahrein para um único teste possa ser logisticamente complicado e mais caro para as equipes do que em Barcelona, ​​os benefícios de um clima melhor garantido devem superar quaisquer riscos de depender de Barcelona.

No entanto, com carros totalmente novos chegando em 2026, o que provavelmente exigirá muito mais trabalho de última hora, a perspectiva de Barcelona sediar um teste é extremamente provável – já que realizá-lo no Bahrein pode ser um passo longe demais para as equipes que provavelmente enfrentarão desafios de produção e a chegada tardia de peças.

