A Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira seus números de audiência televisiva global em 2021, temporada na qual a categoria teve uma alta de 4%, o que demonstra o aumento do interesse mundial pela F1, também pela rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A boa notícia vem depois de um 2020 bastante impactado pela pandemia. Em 2021, a preocupação com a Covid-19 persistiu, mas a categoria foi capaz de entregar um calendário com o número recorde de 22 corridas, com a briga pelo título indo até a última volta do GP final.

No total, segundo a F1, 2021 teve uma audiência cumulativa de 1,55 bilhão de espectadores na TV mundial, com 'visualizadores únicos' na casa dos 445 milhões -- 70,8 milhões da China. Isto representa uma alta de 3% em relação ao período anterior.

A etapa derradeira da temporada, em que o holandês Verstappen, da Red Bull, ultrapassou o rival britânico Hamilton, da Mercedes, para ser campeão, teve uma audiência total de 107,8 milhões pelo mundo.

Na média, a elite global do esporte a motor teve 70,3 milhões de espectadores para cada corrida. Na Holanda, o sucesso de Verstappen resultou numa alta considerável, com 81% de espectadores a mais do que na temporada 2020. Nos Estados Unidos, 58%, enquanto a França registrou 48%. Na Itália, a alta foi de 40%, ao passo que o Reino Unido 'ganhou' 39%, tendo um registro igualmente significativo.

Outro aspecto positivo da temporada 2021 da F1 foi a volta do público aos autódromos, ainda que de forma controlada. De todo modo, as etapas de Reino Unido, Estados Unidos e México tiveram casa cheia, todas com mais de 350 mil fãs nas arquibancadas durante o fim de semana de evento.

O 'público total' da F1 nas pistas em 2021 foi de 2,69 milhões de pessoas. O número é menor do que a marca pré-Covid de 4,16 milhões de espectadores in loco, mas muitas etapas do ano passado tiveram várias restrições em relação à entrada dos fãs.

A F1 também destacou que continua sendo a principal 'liga esportiva' em termos de crescimento nas mídias sociais, tendo 49,1 milhões de seguidores em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch e plataformas baseadas na China.

