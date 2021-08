Como consequência de seu forte acidente no sábado durante a classificação em Spa-Francorchamps, a McLaren foi obrigada a trocar a caixa de câmbio do carro de Lando Norris e, com isso, o britânico foi punido com cinco posições no grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1.

Norris sofreu uma forte batida na Eau Rouge após rodar com a pista molhada no começo do Q3, sendo levado ao hospital para exames de precaução devido a dores no cotovelo esquerdo.

Enquanto Norris foi liberado para correr pela direção médica da FIA, seu carro teve danos significativos, deixando a McLaren com um grande trabalho para fazer pela noite.

E a equipe confirmou nesta manhã que Norris precisou de um câmbio novo, fazendo-o perder cinco posições no grid.

Isso coloca Norris na 14º posição após se classificar em 10º no sábado. Ele largaria em nono com a aplicação da punição de Bottas pelo strike na Hungria. Com isso, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, o próprio Bottas e Fernando Alonso sobem uma posição cada no grid.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 2021: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

