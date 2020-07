O autódromo de Ímola está de volta à Fórmula 1 após 14 anos fora. O anúncio foi oficializado nesta sexta-feira (24), com a prova marcada para 01 de novembro. A grande novidade da volta do circuito italiano é que a F1 deve usar a prova para testar o novo formato de um GP em dois dias.

Como era esperado, a direção da F1 confirmou na sexta que abandonou os planos de fazer provas no continente americano e, no lugar, adicionou três provas na Europa, em Nurburgring, Portimão e Ímola.

O circuito alemão receberá o GP de Eifel em 11 de outubro, enquanto o GP de Portugal ocupará a vaga em 25 de outubro, abrindo uma rodada dupla com o GP da Emilia Romagna em 01 de novembro.

Com uma distância de 2,4 mil quilômetros entre o circuito de Portimão no Algarve e Ímola na Itália, a F1 decidiu dar às equipes um dia extra para viagem, realizando a segunda prova apenas no sábado e no domingo.

A F1 não confirmou como será o novo formato para os treinos livres e a classificação. A categoria ainda está em discussão com a FIA.

A F1 deve permitir um número limitado de fãs no GP de Portugal. Apesar de não liberar toda a capacidade do local, a expectativa da categoria é de vender dezenas de milhares de ingressos.

Com a adição de Nurburgring, Portimão e Ímola, a F1 tem agora 13 provas confirmadas para 2020. Além disso, duas provas no Bahrein e uma em Abu Dhabi devem fechar a temporada no final de novembro / começo de dezembro.

Somente com essas três provas, a categoria já teria provas suficientes para ultrapassar o mínimo de 15 provas pretendidas para 2020, necessária para que a F1 cumpra os contratos de televisão.

Porém, ainda há a chance de pelo menos mais uma prova na Ásia ser acrescentada em novembro. Vietnã e Malásia estão entre as candidatas.

A redução da duração de um final de semana de GP já está prevista para o novo regulamento, que será introduzido em 2022. Porém, no lugar de quatro dias, de quinta a domingo, a F1 prevê três, de sexta a domingo, passando os compromissos de imprensa, que abrem o final de semana, para o intervalo entre os treinos livres da sexta-feira. Essa será a primeira vez que a F1 testará um formato de dois dias, apesar da proposta já ter circulado anteriormente.

