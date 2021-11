Jean Todt já trabalhou com lendas do automobilismo em sua época de dirigente de equipe na Fórmula 1, incluindo Michael Schumacher, e tem experiência para comparar os pilotos de hoje em dia aos que começaram em sua época. Para ele, Max Verstappen o lembra Kimi Raikkonen, pelo talento e personalidade.

O francês, atual presidente da FIA, colocou o holandês da Red Bull como alguém com focos definidos e poucas distrações fora da pista, além de não fazerem questão dos holofotes e de colocar a categoria máxima do automobilismo como a questão mais importante de suas vidas.

"[Max] me lembra Kimi Raikkonen", comentou Todt ao portal RaceFans. "Ele é muito direto e talentoso. Ambos têm poucos interesses e se concentram neles. Eles parecem indiferentes aos demais."

Por diversas vezes no ano, Verstappen rechaçou o peso da F1 em sua vida pessoal. Em outubro, afirmou que "não terá pesadelos" caso não conquiste o título da atual temporada e em novembro, disse que as pessoas levam a categoria "muito a sério".

Seu rival no mundial de 2021, Lewis Hamilton, também foi citado por Todt, que elogiou a carreira extensa do heptacampeão e a disputa com Schumacher pelo trono de piloto com mais títulos na história.

"Admiro sua longevidade, mesmo que seja mais fácil de administrar quando você tem o melhor carro", relembrou o presidente da FIA. "Ultrapassará Michael? Bom para Lewis, mesmo que no momento ainda haja dois com sete campeonatos mundiais."

