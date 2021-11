Max Verstappen já disse anteriormente que perder o título de 2021 da Fórmula 1 não o traria pesadelos. O holandês protagoniza uma acirrada disputa com Lewis Hamilton, que busca seu oitavo troféu, mas rejeita a ideia de enxergar a categoria como a coisa mais importante de sua vida e reforçou que a sorte também é um fator determinante no final.

Em entrevista ao NY Times, o piloto da Red Bull falou sobre como se sente em relação à importância do automobilismo e relembrou a ajuda que recebeu desde pequeno de seu pai, Jos Verstappen, que também correu na F1, para chegar ao lugar de destaque que ocupa hoje em dia.

"Às vezes as pessoas levam a F1 muito a sério, como se fosse uma situação de vida ou morte, pensando 'se eu não chegar lá, minha vida acabou' ou algo assim", disse Verstappen. "Para mim, esse nunca foi o caso e nunca será. Estou muito feliz por estar aqui agora, mas mesmo se não estivesse, ainda faria outra coisa com corridas para me divertir."

"Claro, o objetivo e sonho é sempre ganhar o campeonato, mas é preciso ter um pouco de sorte e o carro certo para estar no momento certo da temporada ou durante todo o ano. Gosto do que faço na F1 e sempre tento fazer o melhor, mas não há pressão adicional. Sei que se meu carro for rápido o suficiente até o final da temporada, vou ganhar, mas se não for, provavelmente não. No final do dia, não vai mudar meu mundo."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Questionado se estar em uma das melhores equipes no grid deixa o piloto mais pressionado, Verstappen negou essa tese: "Eu diria que se você tem um bom carro tira ainda mais pressão. Isso significa que você pode entrar em um fim de semana sabendo que pode ter um resultado satisfatório. Acho que isso me deixa muito calmo."

Max é filho de Jos, ex-piloto da Fórmula 1, que apesar de corrido em equipes de destaque como Benetton e Tyrrell, não teve o mesmo destaque do filho. No entanto, para o jovem holandês, ele teve muita importância desde que corria nas categorias de base.

"Sem ele, eu não estaria aqui agora. O que ele fez por mim desde muito jovem foi muito importante para eu estar tão preparado como estou agora."

"Passámos muitos momentos juntos no kart, viajando por toda a Europa. Ele preparou tudo para mim, ajustando meu motor. Foi um verdadeiro trabalho de pai e filho juntos, tentando alcançar o objetivo de estar na Fórmula 1", concluiu.

