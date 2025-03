F1: Marko admite que escolha por Lawson na Red Bull "foi um erro"

A ida de Yuki Tsunoda para Red Bull foi oficialmente confirmada pela equipe taurina de Fórmula 1 na quinta-feira (27). No entanto, o comunicado de imprensa oficial apresentava apenas falas do chefe de equipe, Christian Horner, sem nenhuma declaração do consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko.

No entanto, Marko se pronunciou, em entrevista ao portal de notícias austríaco oe24, entrevista a qual ele se absteve de abordar diretamente a troca de pilotos, já que a conversa ocorreu pouco antes do anúncio oficial. No entanto, ele forneceu informações sobre o raciocínio por trás da decisão.

Muitos críticos no paddock argumentam que o erro da Red Bull não foi apenas abandonar Liam Lawson tão rapidamente, mas também tomar a decisão inicial. No final do ano passado, a equipe escolheu o novato neozelandês em vez do mais experiente Tsunoda.

"Yuki era muito inconsistente. Por isso, decidimos por Lawson por unanimidade", Marko defende a decisão original, mesmo em retrospecto. No entanto, ele admite: "Sob maior pressão, ele não conseguiu apresentar o desempenho necessário - desde o primeiro dia na Austrália. Isso o levou a uma espiral negativa".

Marko faz uma comparação: "É como um boxeador que levou um golpe forte - é difícil se recuperar. Nesse sentido, [colocar Lawson na Red Bull] foi um erro", admite.

No entanto, ele também acredita que o jovem piloto teve um pouco de azar, especialmente porque um problema mecânico durante os treinos para a corrida de abertura lhe custou um tempo valioso na pista. "A quilometragem que ele perdeu ali o colocou em desvantagem", observa Marko.

No entanto, na F1, esses infortúnios não alteram o resultado final: "O que vimos dele até agora simplesmente não foi suficiente", afirma Marko sem rodeios. "Precisamos de um segundo piloto forte - nem que seja apenas por uma questão de estratégia de equipe."

Assim, a Red Bull agiu rapidamente após o GP da China, trazendo Tsunoda já em Suzuka. Enquanto isso, nos bastidores, a equipe está trabalhando intensamente para resolver os desafios contínuos com o RB21, que Marko descreve como "difícil de pilotar".

Na quarta-feira (26), foi realizada uma reunião técnica na fábrica de Milton Keynes: "A reunião foi principalmente para que Max se sentasse com os engenheiros para discutir os próximos passos. Seus desejos e preocupações precisam ser cuidadosamente considerados", explica Marko.

O objetivo é claro: a Red Bull precisa voltar à pista rapidamente para não perder de vista o campeonato. Marko até admite que, no momento, ele não apostaria em Verstappen defendendo seu título: "Para isso, nosso carro simplesmente tem que melhorar."

Embora a Red Bull tenha desenvolvimentos em andamento, Marko modera as expectativas: "Essas coisas levam tempo; elas não acontecem da noite para o dia", conclui.

