Único piloto do grid atual a ter pilotado um V10 na Fórmula 1, Fernando Alonso não é a favor de um retorno a tal unidade de potência, apesar dos rumores que agitaram o paddock.

Desde as declarações feitas pelos diretores da F1 e da FIA, incluindo o presidente Mohammed Ben Sulayem, nos últimos meses, a questão de um futuro retorno aos motores V10 na F1 foi levantada.

Alguns rumores anteriores ao GP da China chegaram a sugerir que o assunto poderia ser acelerado, seja estendendo os regulamentos atuais ou encurtando o período que começará em 2026, a fim de preparar o ressurgimento dos motores V10 em 2028 ou 2029. Desde então, a FIA levantou publicamente essa possibilidade.

Fernando Alonso é o único piloto do grid que já pilotou com motores V10, tendo inclusive conquistado o título em 2005 com o Renault R25, que era equipado com esse motor. Ele não é um militante a favor do que pode parecer para alguns um retorno ao passado, e até insiste nos aspectos positivos das unidades de potência atuais.

"É difícil fazer comentários", respondeu ele quando perguntado diretamente pelo Motorsport.com em Xangai. "Obviamente, eu adoro os dias dos V10s e V8s, bem como o som desses carros, do qual todos sentimos falta".

A temporada de 2005 foi a última em que os motores V10 foram usados por toda a equipe de F1. Foto de: Red Bull Racing

"Mas, ao mesmo tempo, vivemos em um mundo diferente e a tecnologia evoluiu. Agora temos um motor incrível e eficiente que nos permite usar cerca de um terço do combustível que costumávamos usar. É uma decisão que cabe mais à gerência, à FOM, à FIA e a todos os envolvidos".

"Mas, como pilotos, acho que ficaremos felizes em dirigir os carros mais rápidos que pudermos, seja qual for o motor que tivermos. Mas talvez os fãs também tenham algo a dizer".

"Mas, como eu disse, temos que viver com os tempos, não ir contra nossa era híbrida ou qualquer outra coisa. Não podemos nos esquecer de como os carros são eficientes hoje em comparação com o passado. Portanto, temos algo muito positivo aqui".

Também poderíamos correr sem o Halo, tornar os carros mais perigosos e proporcionar adrenalina para os fãs. Isso simplesmente não faz sentido.

A Aston Martin será equipada com motores Honda a partir de 2026. A fabricante japonesa de motores decidiu fazer seu retorno oficial à F1 graças aos novos regulamentos de motor, que favorecem um trem de força híbrido com 50% de sua potência proveniente do turbo V6 e 50% da parte elétrica.

Foi também essa mudança técnica que levou a Audi a se juntar ao esporte, enquanto a Ford uniu forças com a Red Bull para ajudá-la, entre outras coisas, com o componente elétrico do que será o primeiro motor da fabricante austríaca.

Continuando seu discurso, Alonso tomou a liberdade de levar o raciocínio ao ponto do absurdo : "Também poderíamos correr sem o Halo, tornando os carros mais perigosos e proporcionando adrenalina aos fãs. Isso não faz sentido, porque estamos avançando em certas coisas".

"O que temos hoje é uma Fórmula 1 muito boa e um período muito bom para o esporte. Portanto, é difícil inventar algo que nos leve ao desconhecido. Portanto, é difícil responder".

Reportagem adicional de Ronald Vording e Christian Nimmervoll

