F1: Tsunoda deve assumir posto de piloto reserva da Red Bull

Yuki Tsunoda deve assumir uma função dupla na temporada 2025 da Fórmula 1. Além de ser um dos pilotos titulares da Racing Bulls, o japonês deve assumir também a função de reserva da Red Bull, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O japonês de 24 anos disputará em 2025 sua quinta temporada na F1, a quinta pela Racing Bulls (ex-AlphaTauri e RB), a equipe júnior da Red Bull, da qual foi derrotado na luta pela vaga ao lado de Max Verstappen para seu ex-companheiro Liam Lawson.

Tsunoda viveu um de seus melhores anos em 2024, pontuando consistentemente e superando seus companheiros, Daniel Ricciardo e Lawson, para se colocar na briga pela segunda vaga da Red Bull, no lugar do demitido Sergio Pérez, mas acabou preterido pelo neozelandês, que irá disputar sua primeira temporada completa em 2025.

Agora, Tsunoda deve ocupar o posto de piloto reserva, sendo a primeira opção caso Verstappen ou Lawson não consigam disputar alguma etapa.

Essa novidade deixa ainda mais dúvidas sobre o futuro de Tsunoda dentro da estrutura da Red Bull. Com o fim da parceria com a Honda, muitos questionam se o japonês será mantido pela marca de bebidas energéticas no futuro. Recentemente, o chefe Christian Horner falou que não faria sentido mantê-lo se ele não teria chances de correr pela equipe principal.

