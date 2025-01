F1: Alain Prost elenca o "maior erro" de sua carreira

Quando Alain Prost foi demitido da Ferrari no final de 1991 e, portanto, ficou sem uma vaga na Fórmula 1 em 1992, o então tricampeão teve que procurar outra ocupação. Pelo menos uma coisa ele sabe: ele ainda quer fazer algo no mundo da F1.

Ele estava de olho na Ligier, onde gostaria de ser não apenas proprietário, mas também piloto. Exceto por um teste, isso não se concretizou, mas um ano depois há uma boa notícia: a Williams oferece a Prost um assento e é imediatamente bem-sucedida, pois o francês conquista seu quarto título.

Depois dessa temporada, sua carreira como piloto de F1 realmente termina. No entanto, ele continua procurando maneiras de continuar envolvido e consegue em 1997.

Seus laços com a Ligier continuaram bons e ele teve a chance de assumir a equipe de Flavio Briatore naquele ano. O resultado foi o nascimento da Prost Grand Prix. Essa aventura ainda começa de forma excelente para Prost, que vê Olivier Panis subir ao pódio duas vezes nas primeiras sete corridas.

Quando ele quebra as pernas no Canadá, Jarno Trulli tem que assumir suas funções, o que - com exceção de um quarto lugar na Alemanha - não se mostra muito bem-sucedido. Mesmo assim, a Prost GP concluiu sua primeira temporada com o sexto lugar no campeonato de construtores. Um começo promissor, mas que parava por por aí.

A equipe troca as fontes de energia da Honda pela Peugeot, para dar à equipe um sabor francês ainda maior.

"O ano passado foi principalmente uma preparação para a temporada de 1998", afirma Prost à época. "Este é o verdadeiro começo do Prost Grand Prix.".

Esse verdadeiro começo não decepciona. O melhor resultado é o sexto lugar de Trulli na Itália. Esse também é imediatamente o único ponto que a Prost GP marca, resultando no nono lugar no campeonato de construtores. O verdadeiro começo da Prost GP acaba sendo um falso começo.

Foto de: Ercole Colombo

Orçamento

Para dar um passo à frente, a Prost GP traz o designer John Barnard como consultor em 1999. Novamente, não é um ano brilhante para a equipe do tetracampeão, até que Trulli causa uma grande surpresa em Nürburgring, cruzando a linha em segundo lugar, atrás de Johnny Herbert. Isso dá à equipe os seis pontos necessários para elevar o total para nove.

Novamente, não é ótimo, mas é um progresso em relação a 1998: A Prost GP termina em sétimo lugar.

A partir daí, as coisas realmente só pioraram para a Prost GP. A temporada de 2000 poderia até ser descrita como um ano de desastre. Trulli e Panis foram embora, Jean Alesi e Nick Heidfeld agora precisam trazer à equipe francesa os sucessos necessários.

O AP03, como é chamado o carro daquele ano, novamente não é um número de sucesso e os problemas com a confiabilidade do motor Peugeot persistem. O resultado é dramático: Alesi não conseguiu chegar ao final em 12 das 17 corridas.

Heidfeld também conta com um total de dez acidentes e o total de pontos da equipe permanece em zero. As coisas estão agitadas dentro da Prost GP, onde os resultados não estão se concretizando e os parceiros estão olhando para o projeto de forma cada vez mais crítica.

Então, nos bastidores, ocorre uma grande mudança: a marca de tabaco Gauloises interrompe o projeto e, assim, o quadro de custos da Prost GP de repente parece muito mais dramático. Além disso, a Peugeot também decide parar de fornecer motores e a Prost GP passa a usar motores Ferrari. Esses motores são muito fortes na época, como evidenciado pela velocidade de Michael Schumacher, mas têm um preço alto.

Foto de: Motorsport Images

O maior erro

Com toda a pressão, a Prost GP precisa ter um bom desempenho em 2001, mas não consegue. A equipe alternou entre um total de cinco pilotos, mas eles renderam apenas quatro pontos e o nono lugar no campeonato de construtores.

No final do ano, fica claro que a situação financeira da Prost GP parece sombria. A equipe tem uma dívida de cerca de 30 milhões de euros e a Ferrari é um dos principais credores que bate à porta. A saída do patrocinador Gauloises está se mostrando desastrosa, e a Prost não está conseguindo preencher essa lacuna. Mais de duzentos funcionários podem procurar outro emprego e, depois de apenas cinco anos, a Prost GP chega ao fim em 28 de janeiro de 2002.

Vários anos após a falência, Prost relembra sua escolha de dirigir sua própria equipe de F1 com bastante pesar. Entre outras coisas, ele descreve a decisão como seu "maior erro".

"Três meses depois de montar a equipe, obtivemos alguns resultados muito bons e quase vencemos uma corrida", diz Prost.

"Mas eu já estava dizendo à minha família e aos amigos mais próximos que estava condenado. Eu sabia disso desde o início. Conheço a F1 muito bem, conheço o país muito bem. Se eu cometi um erro, foi esse. Teria sido melhor não ter feito isso".

"Eu nunca deveria ter tomado a decisão de fazer isso no último minuto. Dois dias antes de assinar o contrato, eu já não queria fazer isso. Tínhamos um plano com a Peugeot e havia um contrato de cinco anos para motores gratuitos com muitos desenvolvimentos".

"Então eles voltaram dois dias antes e disseram que seria apenas por três anos e que eu teria que pagar pelos motores. No final, fiquei feliz em desistir".

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!