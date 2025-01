Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1, acredita que a forma em que Max Verstappen 'intimida' os rivais é semelhante à de muitas lendas da categoria.

A Red Bull teve um carro mais fraco do que a McLaren e a Ferrari durante a maior parte da segunda metade de 2024, o que significou que Max Verstappen teve de dirigir agressivamente em alguns momentos para conquistar seu quarto campeonato consecutivo de pilotos de F1.

Embora Verstappen tenha sido fortemente penalizado por dois incidentes separados com Lando Norris no México, a agressividade do holandês muitas vezes foi demais para seus rivais superarem.

Na temporada de 2025, alguns esperam que Verstappen corra de forma agressiva regularmente se a Red Bull não tiver o carro mais forte.

Herbert, no entanto, não acha que o piloto campeão será ainda mais agressivo este ano, enfatizando a importância de sua capacidade de intimidar os rivais.

De acordo com Herbert, a capacidade de Verstappen de intimidar seus rivais, mesmo quando as coisas não estão indo perfeitamente, é semelhante à de Michael Schumacher, Ayrton Senna e outros ícones da F1 e faz dele um dos melhores da história do esporte.

"Não acho que Max Verstappen dirigirá de forma mais agressiva do que já é. A agressividade que estamos vendo agora é provavelmente o máximo que ele mostrará", disse Herbert ao site Casinoutanspelpaus.io.

"A intimidação de Verstappen é semelhante à intimidação de Michael Schumacher. Ayrton Senna tinha a mesma coisa".

"Pilotos especiais como Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Hakkinen e Sebastian Vettel tinham a capacidade de brilhar mesmo quando as coisas estavam difíceis".

O vencedor da corrida Ayrton Senna, da McLaren, e o campeão mundial Alain Prost, que terminou em segundo lugar, saúdam a Williams em sua última corrida antes da aposentadoria Foto: Sutton Images

