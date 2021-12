Após a Mercedes ter tido dois protestos contra os resultados do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 rejeitados pelos comissários e ter decidido não apelar da decisão, agora é a vez dos espectadores de se manifestarem. Através do site Change, o usuário Patel Gordon-Bennett criou uma petição para que os resultados da corrida de Yas Marina fossem modificados, com vitória para Lewis Hamilton.

O documento virtual já conta com mais de 50 mil assinaturas e cita o momento em que os retardatários Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que estavam entre o heptacampeão e Max Verstappen, foram instruídos a passar o safety car no fim da prova. Segundo o criador da solicitação, as regras foram quebradas com essa orientação da direção e deu ao holandês a oportunidade de assumir a liderança.

O texto do criador da petição diz: "Acredito que a justiça não foi feita no domingo, 12 de dezembro de 2021, quando os comissários da FIA negaram a Lewis Hamilton sua vitória no GP de Abu Dhabi".

"Com menos de 1 volta restante, alguns carros retardatários foram autorizados a passar o safety car, o que não está de acordo com as regras da F1. Isso deu ao oponente rival Max Verstappen a oportunidade de ultrapassar Lewis Hamilton e vencer a corrida."

"Se você é um defensor da justiça, honestidade e imparcialidade, assine esta petição. Deixar esta decisão como está irá enviar uma mensagem muito errada aos jovens e futuros pilotos."

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vale lembrar que pouco antes de permitir a ultrapassagem dos retardatários a direção de prova os 'proibiu' de fazer isso, mesmo com pista livre do carro acidentado de Nicholas Latifi, com a mensagem: "carros que levaram voltas não poderão passar o safety car", algo incomum na categoria e que gerou reclamações por parte da Red Bull.

No julgamento dos protestos da Mercedes, de acordo com os documentos oficiais do GP de Abu Dhabi, a equipe austríaca citou o Artigo 15.3 do Regulamento Esportivo da F1, que reitera a autoridade superior do diretor da corrida em liberar e trazer o carro de segurança de volta aos boxes. Ou seja, Michael Masi exerceu sua hierarquia ao mandar o safety car entrar no pit, mesmo com os pilotos ainda em sua volta de reagrupamento.

Outra seção do livro de regras apresentada pela Mercedes foi a 48.12: "...quaisquer carros que foram ultrapassados pelo líder serão obrigados a passar os carros na lead lap e o safety car", contestando porque apenas cinco de oito retardatários puderam ultrapassar. A Red Bull argumentou que o texto diz "quaisquer" e não "todos", uma ambiguidade das regulamentações.

No entanto, os comissários rejeitaram por conta do Artigo 48.13, que diz: "Uma vez que a mensagem 'safety car nos boxes nesta volta' for exibida, é obrigatório retirar o carro de segurança no final dessa volta", independente do reagrupamento estar ocorrendo ou não.

Junto a isso, a direção também concluiu que o pedido da Mercedes de 'anular' a última volta "não era apropriado" pois diminuiria a distância da corrida para 300 km, menos que o mínimo de 305 km exigido pela FIA.

GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: