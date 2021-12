Apesar do GP de Abu Dhabi, que decidiu a Fórmula 1 em 2021, ser debatido pelos fãs até hoje, é fato que Max Verstappen alcançou o patamar de um dos grandes pilotos da categoria. Além de ter superado o heptacampeão Lewis Hamilton, o holandês dominou as estatísticas de vitórias, pole positions e voltas lideradas e se tornou referência em seu país natal. Para Mark Webber, que correu na Red Bull, o esporte deveria abraçar o novo ídolo.

O australiano destacou a juventude do atual campeão, que estreou na divisão máxima do automobilismo vindo direto da Fórmula 3 Europeia com apenas 17 anos, alcançou sua primeira vitória com 18 e conquistou o título com 24. Para efeito de comparação, essa foi a mesma idade com que Ayrton Senna começou na F1.

"A maturidade que ele mostrou quando entrou no esporte, a confiança e sentimento são do mais alto nível", disse Webber ao veículo britânico Channel 4. "Não é fácil chegar assim a esses carros logo no início. Através do kart e da F3, a Red Bull assumiu o risco."

"Max está certo em termos do que a equipe representa para competir e correr. Ele cativou uma nação. Veja o GP da Holanda deste ano, foi fenomenal. Verstappen é uma nova referência, esses pilotos surgem uma vez a cada dez anos e o esporte deveria abraçá-lo."

O título do holandês é ainda mais valorizado por bater Hamilton em plena forma e alto nível. Além disso, ele foi o primeiro piloto a vencer a Mercedes, considerada o 'bicho-papão' da era híbrida da F1, já que conquistou todos os títulos desde seu começo em 2014.

"Ele assistiu à Fórmula 1 por um longo tempo, viu Lewis dominando o esporte e quis um pouco disso", acrescentou Webber. "Então, tiveram seus embates, mas no final das contas, ele sabe que derrotou um Hamilton faminto, um Hamilton preparado."

