F1: Vasseur deve ser o próximo chefe da Ferrari, diz site alemão

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari iniciou a busca por um novo chefe de equipe na Fórmula 1 após a saída de Mattia Binotto, e as negociações ainda não foram concluídas.

Como a estrutura de gestão é bastante complexa, a Ferrari não busca apenas um chefe de equipe, mas também um diretor técnico. Como tal, o processo leva muito tempo.

Como nas últimas semanas, há um candidato principal à vaga nas últimas semanas: Frederic Vasseur. Agora fala-se de um acordo sendo feito.

O site alemão F1-Insider anunciou, citando fontes da equipe, que a Ferrari concordou com Vasseur e que o anúncio oficial será feito antes do final do ano.

Para Vasseur, a mudança da Alfa Romeo para a Ferrari será uma grande mudança, mas também trará alguns riscos, porque os proprietários da Ferrari esperam que ele não apenas vença, mas também ganhe campeonatos.

Se o acordo for confirmado, Vasseur terá trabalhado com três equipes distintas na F1. Ele trabalhou primeiro com a Renault, depois ingressou na Sauber/Alfa Romeo.

Por enquanto, não há nenhuma declaração oficial da Ferrari.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?