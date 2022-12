Carregar reprodutor de áudio

Desde que foi anunciada a saída de Mattia Binotto da Ferrari, o novo destino do ex-chefe de equipe é muito especulado. Recentemente, Toto Wolff descartou a possibilidade de Binotto se juntar à Mercedes na Fórmula 1 no futuro, dizendo que havia "muita porcelana quebrada entre nós."

Wolff e Binotto se enfrentaram em uma série de questões enquanto lideravam suas respectivas equipes nas últimas quatro temporadas, particularmente em 2019 em meio a preocupações sobre a legalidade da unidade de potência da Ferrari.

A Ferrari anunciou na semana passada que Binotto havia renunciado ao cargo e deixaria Maranello no final do mês, encerrando um período de 28 anos com a escuderia italiana. A notícia deixou um dos cargos de maior destaque na F1 vago, com a Ferrari dizendo que finalizaria uma substituição no ano novo.

Falando no podcast Beyond the Grid da F1, o chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que “não é segredo” que ele e Binotto 'tiveram seus momentos' nos últimos anos, mas sentiram que eles foram “consolidados” até 2022.

“Estávamos em um lugar muito melhor”, disse Wolff. “Mas sempre ficou claro que ele estava sob uma tremenda pressão. Sendo um chefe de equipe na Ferrari, é melhor você ter um bom contrato para sua saída. Agora, provavelmente o inevitável aconteceu, mas ele segurou isso por mais tempo do que eu pensava.”

Além de ser o chefe da equipe de F1 da Ferrari, Binotto também era o chefe técnico depois de assumir o cargo em 2016. Antes disso, ele supervisionava a divisão de motores da escuderia, dando a ele um dos currículos mais expansivos do paddock.

Questionado se a experiência e o 'pedigree' de Mattia o tornariam interessante para trabalhar na Mercedes, potencialmente supervisionando seu braço de motores de alta performance, Wolff descartou a possibilidade.

“Não, acho que houve muita porcelana quebrada entre nós nos últimos dois anos para que isso fosse possível”, disse Wolff. “Com as outras equipes, não posso dizer. Mas certamente Mattia entende a Fórmula 1 de dentro para fora, e sim, talvez ele encontre um papel em outra equipe."

Frederic Vasseur, chefe de equipe da Alfa Romeo, é o atual favorito para assumir a Ferrari, mas Wolff sentiu que era “muito difícil julgar” quem seria o candidato certo para o cargo.

“Você precisa entender o automobilismo, talvez mais do que apenas a Fórmula 1”, disse Wolff. “Mas é um nicho onde o esporte, os regulamentos, o corpo diretivo, o detentor dos direitos comerciais, os competidores, todos nós estamos basicamente trancados nesta gaiola de paddock. Você precisa ser politicamente astuto."

“É um ambiente muito especializado e de nicho. Quanto mais você souber sobre o esporte, melhor será. Mas você também não quer ser um pônei de um truque. Você pode ser um bom gerente de corrida e não entender nada do que está acontecendo comercialmente ou fora do mundo.”

