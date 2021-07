A Williams chegou à temporada de 2021 da Fórmula 1 preparando-se para uma campanha de 'montanha-russa' devido às características aerodinâmicas de seu carro.

Tendo já passado por um período complicado nos últimos anos na sua luta para sair do fundo da classificação, seus pilotos estavam bem cientes de um problema de sensibilidade ao vento que às vezes tornava o carro difícil de guiar.

No entanto, sem o fardo de projetar um chassi totalmente novo, a Williams realmente fez um progresso rápido em deixar o problema para trás.

Além disso, uma atualização bastante significativa introduzida no GP da França ajudou a desbloquear mais do potencial latente do monoposto.

Aqui, damos uma olhada na atualização que contribuiu para essa melhora no desempenho.

Williams FW43B bargeboard comparison

Começando com o conjunto de bargeboard, a equipe não sentiu a necessidade de reformular totalmente o design.

Em vez disso, cada uma das alterações é sobre como ajustar o fluxo de ar para obter uma resposta melhor deles e lidar com o problema de sensibilidade do vento que os pilotos mencionaram no início da temporada.

As aletas de outwash montadas no topo da plataforma multi-elemento foram aumentadas em número, não apenas na pilha que já estava no local (marcada em verde), mas com uma segunda fileira sendo introduzida logo atrás (marcada em vermelho).

Enquanto isso, influenciada pela McLaren, que teve uma solução semelhante desde o ano passado, a escuderia adicionou um par de asas downwash abaixo da asa de boomerang e criou uma estrutura para a qual o fluxo de ar agora pode operar (marcado em amarelo).

O topo do elemento vertical principal também foi ajustado (marcado em azul) com a equipe seguindo o que se tornou uma espécie de tendência, com a superfície dividida em seções menores.

William FW43B floor comparison

A Williams não demorou muito para fazer a mudança para o agora quase onipresente recorte em forma de 'Z', com a solução chegando na segunda corrida da temporada. No entanto, os apêndices aerodinâmicos usados ​​em combinação com o recorte permaneceram praticamente os mesmos.

A equipe agora substituiu as três palhetas em forma de 'r' colocadas no meio do caminho ao longo do recorte e a barbatana ligeiramente curva logo à frente do pneu (marcada em vermelho) por um grupo de barbatanas bem na borda do assoalho (marcada em verde )

Esta é uma tentativa de replicar o tipo de condicionamento de fluxo que era mais fácil com os regulamentos anteriores, com a capacidade de controlar o 'esguicho do pneu' criado pela borracha traseira para aumentar o desempenho do difusor.

Se não for verificada, a deformação do pneu esguichará o fluxo de ar lateralmente no caminho do difusor à medida que ele esmaga sob a carga.

O design do assoalho e os dispositivos aerodinâmicos instalados nele procuram reduzir isso redirecionando o fluxo ao redor do pneu, o que, como consequência, melhorará o equilíbrio do carro e aumentará o downforce.

William FW43B floor fins

A Williams já havia olhado para isso no início da temporada quando trocou a pilha de aletas triplas montada horizontalmente que também havia usada ao longo da campanha de 2020 por uma cerca vertical, semelhante ao que vimos a Ferrari usar este ano também.

Curiosamente, isso se alinha perfeitamente com uma aleta vertical montada no conjunto de aletas do duto do freio traseiro, que como sabemos também são mais estreitos este ano por regulamento.

O pacote de atualização executado desde o GP da França também apresentou um layout de difusor revisado, já que a equipe reduziu a altura do strake externo, uma decisão que vimos várias escuderias tomarem nesta temporada. Isso sugere que os novos regulamentos alteraram o curso do fluxo de ar suficientemente naquela região para que os times sintam que precisam fazer ajustes.

William FW43B diffuser comparison

F1 2021: Uma NOVA ERA com corridas SPRINT e as chances de HAMILTON em casa | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.