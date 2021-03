A pré-temporada de 2021 da Fórmula 1 chegou ao fim neste domingo, após um dia movimentado na pista do Bahrein. E em meio a uma disputa intensa pela ponta da tabela de tempos na última hora, dominada pelos motores Honda, foi Max Verstappen quem terminou o dia na frente, tendo também o melhor tempo de todo o final de semana.

Para a última sessão da pré-temporada de 2021, as equipes escalaram Lewis Hamilton, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, George Russell, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Nikita Mazepin.

Assim como pela manhã, a movimentação na pista começou assim que o cronômetro iniciou a regressiva de quatro horas. Usando pneus C3, Alonso abriu as atividades da tarde com 01min32s953, suficiente para colocá-lo em nono no combinado do dia.

Verstappen saiu do box da Red Bull pela primeira vez com quase 20 minutos de treino, mas a primeira saída do holandês era mais analítica, já que seu RB16B estava com câmeras na frente do carro para coleta de dados.

Já Hamilton levou quase uma hora para sair da garagem, algo que, segundo a Mercedes, estava nos planos da equipe. Em sua primeira volta rápida, o heptacampeão marcou 01min34s445, passando a ocupar a 14ª posição. Mas suas primeiras voltas não foram tranquilas, com o W12 saindo de traseira em algumas curvas, algo que Valtteri Bottas já havia reclamado no sábado, chamando a traseira do carro de "ágil, mas implacável".

Enquanto isso, a segunda hora de treinos trouxe os incidentes da sessão, mas nenhum mais grave. O maior deles foi quando Tsunoda perdeu o controle da AlphaTauri entre as curvas 6 e 7. O japonês acabou rodando e quase levou Raikkonen junto. Poucos minutos depois, Verstappen cometeu um erro nas curvas 2 e 3, errando a trajetória na entrada da curva 4, mas sem afetar muito seu tempo.

No início da terceira e penúltima hora, o sol começou a se pôr sobre o circuito do Bahrein. E a diminuição da temperatura deixou a pista com condições para que os pilotos finalmente pudessem abaixar os tempos da manhã. Com alguns inclusive chegando na casa de 01min29s.

O primeiro a bater tal marca foi Verstappen, com 01min29s942 enquanto usava um pneu C3, criando naquele momento uma dobradinha com o tempo de Pérez pela manhã. Mas as últimas duas horas da pré-temporada foram marcadas por um intenso revezamento de pilotos na ponta, envolvendo também Yuki Tsunoda e até Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo.

Em cerca de uma hora, os pilotos já haviam baixado para a cada de 01min29s baixo. Mas com apenas 30 minutos para o fim, Verstappen, usando pneus C4, marcou um impressionante 01min28s960.

Mas a sessão da tarde no Bahrein não foi tão produtiva assim para todos. Na Aston Martin, Vettel passou boa parte das quatro horas na garagem, com os mecânicos trabalhando incansavelmente em seu carro. Mas, no final, sua pré-temporada acabou mais cedo após a equipe identificar uma perda de pressão em seu turbo.

Outro piloto que passou um tempo na garagem foi Carlos Sainz, que precisou voltar aos boxes após seu carro ficar preso na quarta marcha.

Já próximo do fim da sessão, Hamilton voltou a ter problemas com a Mercedes, enquanto ocupava a quinta colocação. Na última curva do circuito, o heptacampeão acelerou demais e acabou rodando, mas conseguiu retomar suas atividades.

No final, o tempo de Verstappen não foi superado por ninguém e o holandês encerra o domingo como o mais rápido da pré-temporada. A menos de um décimo de seu tempo, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, que também usa motores Honda. Completando o Top 5, Carlos Sainz, que conseguiu entregar uma boa volta nos minutos finais, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, apesar dos problemas que enfrentou ao longo da tarde.

Agora as equipes terão duas semanas de preparação antes da primeira etapa da temporada 2021, o GP do Bahrein, no próximo dia 28 de março, que marcará também a estreia das transmissões na Band. E já fica o convite: amanhã o Reta Final está de volta no canal do Motorsport.com no YouTube para analisar tudo que aconteceu nesta pré-temporada. É ao vivo, a partir das 19h, não perca!

Confira o resultado final do último dia de pré-temporada no Bahrein:

1. Verstappen, Red Bull, 1m28.960s

2. Tsunoda, AlphaTauri, 1m29.053s

3. Sainz, Ferrari, 1m29.611s

4. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m29.766s

5. Hamilton, Mercedes, 1m30.025s

6. Russell, Williams, 1m30.117s

7. Ricciardo, McLaren, 1m30.144s

8. Perez, Red Bull, 1m30.187s

9. Alonso, Alpine, 1m30.318s

10. Leclerc, Ferrari, 1m30.486s

11. Norris, McLaren, 1m30.661s

12. Gasly, AlphaTauri, 1m30.828s

13. Ocon, Alpine, 1m31.310s

14. Mazepin, Haas, 1m31.531s

15. Schumacher, Haas, 1m32.053s

16. Bottas, Mercedes, 1m32.406s

17. Vettel, Aston Martin, 1m35.041s

18. Stroll, Aston Martin, 1m36.100s

