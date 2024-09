A venda de ingressos para a Fanzone do GP São Paulo de Fórmula 1, começa nesta terça-feira, ao meio-dia, pela Eventim, no site eventim.com.br/f1saopaulo.

O novo espaço, instalado no kartódromo Ayrton Senna, terá uma programação intensa durante todo o evento, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de novembro. Nesses três dias, o público presente na Fanzone poderá acompanhar ações com pilotos, chefes de equipe, shows, talks, simuladores, brinquedos e ativações. As atividades da pista, incluindo treinos, sprint e a corrida, poderão ser acompanhadas através de telões de alta definição instalados na área. O valor do ingresso é R$ 580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290.

Além dos compradores de ingressos para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso à área, respeitando-se a capacidade máxima do espaço. A prioridade será de quem possui o ingresso exclusivo da Fanzone, garantindo-se, assim, o conforto e segurança dos fãs.

A Fanzone, pensada para o fã do automobilismo, coloca o GP São Paulo em igualdade com espaços semelhantes em vários GPs do calendário, como Zandvoort, Monza, Barcelona, entre outros. Os talk shows incluirão, além de personalidades do automobilismo nacional e internacional, jornalistas especializados e conhecidos influenciadores do esporte a motor. Haverá, ainda, espaço para fotos com capacetes gigantes e simuladores como o Pit Stop Challenge, com o qual é possível sentir a dificuldade de realizar a troca de pneus em poucos segundos, como em uma parada nos boxes.

A programação musical da Fanzone contará com um show diferente a cada dia, sempre às 17h. Nos três dias, DJs estarão em atividade, entretendo e divertindo o público.

Como a Fanzone não tem visibilidade do circuito e o ingresso é exclusivo para a área, sem acesso às demais dependências do autódromo, o acompanhamento das atividades de pista será feito através dos telões de alta definição estrategicamente dispostos no espaço. A Fanzone abrirá ao público todos os dias de evento às 8h. O espaço contará com pontos de venda de alimentos e bebidas e lojas de produtos licenciados. Para mais informações clique aqui.

