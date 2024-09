F1: A linha do tempo até Newey escolher a Aston Martin

Depois de muitas especulações, Adrian Newey foi confirmado pela Aston Martin para a temporada de 2025 de Fórmula 1. Os rumores já estavam circulando há muito tempo e, desta maneira, não foi uma grande surpresa para muitos.

Porém, é então que surgem as dúvidas: quando será que o acordo foi firmado? Como Newey tomou a decisão? O que fez a Aston Martin se destacar entre Ferrari, Mercedes, McLaren e Williams. Agora, o Motorsport.com mata algumas curiosidades!

Março - primeiros rumores na Red Bull

Durante o GP da Austrália, Newey não esteve presente na garagem da Red Bull e os primeiros rumores de que sua parceria estaria chegando ao fim surgiram. Naquele momento, sabia que ele estava focado no hipercarro RB17 do time e acreditava-se que ele trabalharia no projeto em tempo integral.

Mas, duas semanas depois, no GP do Japão, Adrian estava de volta. Entretanto, foi nesta mesma oportunidade que a Aston Martin fez os seus primeiros movimentos notáveis para entrar em contato com o engenheiro. Lawrance Stroll ofereceu uma alta quantia de dinheiro para o designer, lhe pedindo ajuda para voltar a colocar a equipe na competição.

Porém, havia um obstáculo: Newey havia assinado um acordo com a Red Bull em 2023 e não pretendia deixar o time. No entanto, algumas coisas começaram a mudar...

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Abril - Newey decide sair

Os rumores sobre a proposta feita por Stroll continuaram a fazer parte do dia a dia do paddock, porém, tudo parecia apenas especulações até que Newey confirmou sua saída da Red Bull durante o fim de semana de Suzuka.

"Eu senti que precisava de um novo desafio. Então, no fim de abril, eu decidi fazer algo diferente. Eu passei muito tempo discutindo com a minha esposa: Ok, o que faremos a seguir? O que faremos?"

"Quando eu decidi terminar com a Red Bull, o que aconteceu mais ou menos no fim de semana de Suzuka, eu realmente não sabia o que faria".

Como foi adiantado pelo Motorsport.com, o contrato de Newey previa que o engenheiro deveria esperar até 2027 para assinar com outra equipe. No entanto, Adrian deverá tirar um tempo de 'licença' no início de 2025 e suas atividades oficiais na Aston Martin começarão em março.

Maio - saída anunciada, e agora?

A Red Bull confirmou o fim da parceria com Newey no dia 1° de maio. Foi confirmado que o engenheiro de 65 anos iria começar a diminuir suas atividades em pista e focar completamente no RB17, além disso, a equipe aceitou que sua saída acontecesse em março de 2025.

Naquele momento, a Ferrari era considerada a favorita para recrutar Adrian. A escuderia italiana já é conhecida por querer contratá-lo desde os anos 90, mas nunca teve sucesso em fazê-lo.

Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

"Se eu fizesse uma lista de pessoas com quem eu gostaria de trabalhar, Newey estaria no topo dela", disparou Lewis Hamilton, que se mudará a Maranello em 2025.

A Williams também fez alguns movimentos tímidos para se aproximar de Adrian e tentar fazer com que ele voltasse ao time após a parceria de sucesso do passado.

"Seria negligente da minha parte não conversar com ele. É simples assim", explicou James Vowles à época.

Zak Brown, CEO da McLaren, desconversou qualquer tipo de negociação com o 'mago' da F1, mas avaliou que a saída do mesmo seria o "primeiro dominó" da Red Bull a cair.

A Mercedes também chegou a se mostrar interessada em ter negociações com Newey, no entanto, optou por garantir James Allison.

Junho - visita à fábrica da Aston Martin

Foi na manhã de um domingo de junho que Newey fez uma visita 'secreta' à nova fábrica da Aston Martin em Silverstone. À época, o engenheiro ainda estava decidindo se ficaria na categoria ou não, porém, sua equipe, liderada por Eddie Jordan, estava em contato com a Ferrari e a equipe britânica.

Mas foi só ao fim de junho que Adrian decidiu continuar envolvido no esporte. Durante a coletiva que anunciou sua chegada à Aston Martin, Newey contou:

"Eu ainda estou interessado na Copa América. Ainda estou interessado em muitas coisas, mas se eu escolher 'homem e máquina', é melhor continuar no auge, enquanto as pessoas ainda me querem".

Il rendering della nuova factory Aston Martin a Silverstone Foto di: Aston Martin Racing

Foi nesse momento que a visita à nova fábrica da Aston Martin teve um papel importante para influenciar a decisão de Newey. Os três prédios foram mostrados, porém, apenas um já estava completamente pronto, enquanto os outros ainda estão em construção.

Mas foi todo esse planejamento que fez com que os olhos do designer brilhassem: a demonstração do comprometimento de Stroll com o sucesso da equipe.

"É difícil entender, compreender ou tentar explicar estes três edifícios espetaculares se você não os visitar. É uma grande parte da nossa ferramenta nos tornar uma equipe campeã", explicou Lawrance.

"Certamente não poderíamos ter sido uma equipa campeã com a nossa velha fábrica, por isso esta teve de ser construída para mostrar a nossa intenção, a nossa ambição de vencer. Então trazer Adrian aqui foi extremamente importante".

Julho e Agosto - compromissos com o RB17

Após a visitação à fábrica da Aston, ficou claro que a equipe de Silverstone era a favorita e que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para tê-lo na equipe.

Porém, nada foi divulgado e os rumores perderam força, isso porque Adrian se voltou às suas funções com o RB17. Além disso, o contrato de Newey com a Red Bull não permitia que nenhuma notícia fosse divulgada antes do mês de setembro.

Foto de: Motorsport Images

O engenheiro se ocupou com o projeto de hipercarro, participando ativamente do planejamento e testes a partir daqueles meses. Dando a entender que o seu período de 'licença' da F1 já estava começando.

Setembro - anúncio oficial

No dia 10 de setembro, por meio de uma coletiva de imprensa, a Aston Martin confirmou a chegada de Newey, fazendo um grande evento de quase 40 minutos com jornalistas e transmissão ao vivo.

Já era de conhecimento público que a Ferrari tinha saído da disputa por Newey, apesar de ter reservado um orçamento significativo para o salário do designer. No entanto, a quantia não chegava perto do que foi oferecido pela Aston Martin.

ASTON MARTIN ANUNCIA NEWEY e dá CARTADA FINAL rumo à GLÓRIA (e VERSTAPPEN?) | Salário é ASTRONÔMICO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!