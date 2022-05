F1: Verstappen acredita que Miami e Vegas não substituirão Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

A edição inaugural do GP de Miami de Fórmula 1 teve bilheteria esgotada e uma grande lista de celebridades, criando um evento vibrante para a categoria. Mas Max Verstappen acredita que essa busca da F1 por novas provas como Miami e Las Vegas não vão tirar a força e o status de Mônaco do calendário.

Apesar de críticas, o sucesso do GP de Miami é mais uma prova do crescimento da F1 nos EUA, algo que deve ser expandido ainda mais com a chegada do GP de Las Vegas. A corrida será realizada na noite de sábado usando parte da Strip, a rua mais famosa da cidade, como parte do circuito.

Mônaco é tipicamente conhecida como a "joia da coroa" da F1, mas Miami foi vista como 'aumentando o sarrafo' para a categoria em termos de evento, atraindo numerosas comparações ao Super Bowl.

Mas para Verstappen o sucesso desses novos eventos não vão tirar nada da história de uma corrida como Mônaco.

"Não acho que você possa substituir Mônaco", disse. "Mônaco tem uma história e leva tempo para construir isso. E aqui é completamente diferente de Mônaco, há mais espaço e a atmosfera é diferente. É um tipo de cultura diferente também, o que é bom, porque seria muito chato pilotar sempre em locais com o mesmo ambiente".

"É preciso encontrar um meio termo entre esses tipos de eventos [como Miami], Mônaco e, claro, os circuitos permanentes".

Ainda restam algumas incertezas sobre o futuro de Mônaco devido o fim do contrato com a F1 após a edição deste ano. Tradicionalmente, o acordo com a categoria envolve o não-pagamento da taxa de realização da corrida, mas as negociações seguem.

Esteban Ocon ecoou os comentários de Verstappen, citando a falta de ultrapassagens como parte do desafio único da pista do principado.

"Mônaco é extremamente especial, tem história por trás, e é uma corrida que você não tem em nenhum outro lugar. Você realmente precisa da classificação e na corrida é difícil de ultrapassar, você precisa correr riscos. Para nós, é completamente diferente".

Mas Ocon reconheceu que é encorajador ver o crescimento da F1 nos EUA, deixando-o animado para ver o que reserva o futuro.

"Vir aos EUA e ver como somos bem recebidos é ótimo, estamos vendo o quanto que o esporte cresceu. Miami, Las Vegas, todas essas cidades, é um sonho para nós correr aqui. Então mal posso esperar para descobrir o que os EUA têm para nós".

