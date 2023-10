Tricampeão da Fórmula 1 e vencedor do GP dos Estados Unidos neste domingo após largar em sexto com a Red Bull, Max Verstappen crê que o rival inglês Lewis Hamilton poderia ter vencido em Austin se a Mercedes tivesse uma estratégia melhor no Texas -- o competidor da Holanda emitiu a opinião antes da desclassificação do britânico por desgaste excessivo da prancha do 'solo' do carro mercedista, infringindo as regras.

O holandês também falou sobre os problemas de frenagem que enfrentou no Circuito das Américas: "Trocamos os freios depois de sábado e não foi bom, não tive boas sensações durante a frenagem e não consegui chegar 'ao topo' durante toda a corrida".

"Isso é algo que precisamos entender porque quando você não está muito confiante na frenagem, simplesmente não tem uma sensação agradável quando você sai dela. Pode custar bastante tempo de volta, por isso foi um pouco mais difícil do que eu esperava."

Sobre uma possível de Hamilton e Mercedes, Verstappen afirmou: Com certeza eles poderiam ter vencido hoje se tivessem uma estratégia melhor após o primeiro pit stop. Durante todo o fim de semana eles foram muito bons, rápidos e hoje estiveram perto da gente com o nosso problema de freio, que estava prejudicando um pouco o meu ritmo. Mas no geral eles foram muito fortes neste fim de semana".

Campeonato de pilotos:

1) Verstappen, 466 pontos

2) Pérez, 240

3) Hamilton, 201

4) Alonso, 183

5) Sainz, 171

7) Norris, 159

6) Leclerc, 151

8) Russell, 143

9) Piastri, 83

10) Gasly, 56

11) Stroll, 53

12) Ocon, 44

13) Albon, 25

14) Bottas, 10

15) Hulkenberg, 9

17) Tsunoda, 8

16) Zhou, 6

18) Magnussen, 3

19) Lawson, 2

20) Sargeant, 1

21) De Vries, 0

22) Ricciardo, 0

Campeonato de construtores:

1) Red Bull, 706 pontos

2) Mercedes, 344

3) Ferrari, 322

4) McLaren, 242

5) Aston Martin, 236

6) Alpine, 100

7) Williams, 26

8) Alfa Romeo, 16

9) Haas, 12

10) AlphaTauri, 10

