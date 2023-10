Piloto espanhol da Ferrari na Fórmula 1, Carlos Sainz herdou a última posição do pódio do GP dos Estados Unidos após a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) desclassificar os pilotos Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e Charles Leclerc, monegasco que é companheiro do ibérico na Scuderia, da corrida deste domingo no Circuito das Américas.

Tanto o inglês quanto o competidor de Mônaco tiveram irregularidades descobertas pela FIA nas 'pranchas' do 'solo' de seus carros, com as peças instaladas próximas ao assoalho tendo alturas irregulares verificadas após a disputa da prova realizada em Austin.

Assim, como Hamilton havia terminado em segundo, seu compatriota Lando Norris, da McLaren, assume o posto imediatamente atrás do vencedor Max Verstappen, holandês da Red Bull, com Sainz herdando o terceiro lugar no Texas.

Quem também é promovido no resultado final de Austin é o mexicano Sergio Pérez, que sobe para quarto após cruzar a linha de chegada em quinto com sua Red Bull. Por sua vez, Leclerc havia sido o sexto. Com as desclassificações, George Russell vai para quinto.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Atrás do companheiro e compatriota de Hamilton na Mercedes, chegou o francês Pierre Gasly, que agora sobe para sexto com a Alpine. Outro que ganha postos é Lance Stroll, com o canadense sendo promovido para sétimo com a Aston Martin.

Detentor do ponto extra pela volta mais rápida do GP dos Estados Unidos, o japonês Yuki Tsunoda vai para oitavo, promovendo à zona de pontuação os pilotos da Williams, respectivamente o anglo-tailandês Alex Albon e o norte-americano Logan Sargeant.

Sobre as desclassificações

Hamilton e Leclerc foram desclassificados pelo fato de o desgaste das pranchas no 'solo' de seus carros ter sido superior a 1mm, o que é um 'desrespeito' às regras, conforme o Motorsport.com explica mais abaixo e neste link.

Como de praxe, a conferência da peça em questão foi feita aleatoriamente em alguns carros pela FIA após a corrida, com os veículos de Lewis e Charles sendo reprovados na mesma inspeção que aprovou os monopostos de Max e Lando nos Estados Unidos.

A FIA explicou as desclassificações: “Durante a audiência, foi reconhecido que a medição realizada pela Equipe Técnica da FIA estava correta e verificou que o alto desgaste nas pranchas foi provavelmente resultado da combinação única da pista ondulada e do cronograma de corrida sprint que minimizou o tempo para configurar e verificar o carro antes da corrida".

“Os comissários observam que a responsabilidade recai sobre o competidor para garantir que o carro esteja em conformidade com os regulamentos em todos os momentos durante um evento. Neste caso particular, o desgaste na área definida (prancha traseira) no relatório do Delegado Técnico estava fora do limite, mesmo considerando a tolerância de 1mm. Portanto é imposta a penalidade padrão por descumprimento do Regulamento.”

Os dois pilotos violaram o Artigo 3.5.9 e) dos regulamentos técnicos da F1 2023, que diz: “A espessura do conjunto da prancha medida normal à superfície inferior deve ser de 10 mm e deve ser uniforme quando novo. Será aceita uma espessura mínima de 9mm devido ao desgaste, e a conformidade com esta disposição será verificada nas periferias dos furos designados".

A tabela de resultados do GP dos Estados Unidos após desclassificações:

Campeonato de pilotos:

1) Verstappen, 466 pontos

2) Pérez, 240

3) Hamilton, 201

4) Alonso, 183

5) Sainz, 171

7) Norris, 159

6) Leclerc, 151

8) Russell, 143

9) Piastri, 83

10) Gasly, 56

11) Stroll, 53

12) Ocon, 44

13) Albon, 25

14) Bottas, 10

15) Hulkenberg, 9

17) Tsunoda, 8

16) Zhou, 6

18) Magnussen, 3

19) Lawson, 2

20) Sargeant, 1

21) De Vries, 0

22) Ricciardo, 0

Campeonato de construtores:

1) Red Bull, 706 pontos

2) Mercedes, 344

3) Ferrari, 322

4) McLaren, 242

5) Aston Martin, 236

6) Alpine, 100

7) Williams, 26

8) Alfa Romeo, 16

9) Haas, 12

10) AlphaTauri, 10

