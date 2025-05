Max Verstappen garantiu a pole position para o GP de Miami de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 17h (Brasília). Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli completaram os três primeiros. A diferença para o piloto da McLaren foi de apenas 0s065.

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu sua melhor posição de largada e iniciará a corrida em P13. Destaque também para Lewis Hamilton que ficou pelo Q2 e larga da 12ª colocação.

A classificação

Q1

As primeiras tentativas do Q1 foram feitas sem intercorrência. Com isso, com dez minutos restantes, Oscar Piastri liderava seguido por Max Verstappen e Lando Norris.

Na parte debaixo da tabela, nem George Russell nem Kimi Antonelli tinham tempos marcados. Tentando melhorar o tempo, Gabriel Bortoleto conseguiu colocar a 5ª melhor marca, a 7 minuto do fim. Neste momento, Lewis Hamilton estava apenas em P15.

Ao fim da primeira rodada, com todos nos boxes, estariam eliminados Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll e Oliver Bearman. Ao fim, foram eliminados: Nico Hulkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Bearman.

Q2

Ao fim das primeiras tentativas no Q2, Piastri era o homem a ser batido, seguido ´por Norris e Antonelli. A surpresa ficou com Russell, que abriu sua volta e ficou apenas em 11º lugar, abaixo de Bortoleto.

O britânico da Mercedes estaria eliminado junto com Ocon, Doohan, Lawson e Hadjar. A rodada final de voltas aconteceu restando cinco minutos para o fim da sessão.

Ao fim, foram eliminados: Hadjar, Hamilton, Bortoleto, Doohan e Lawson.

Q3

Logo no início da sessão, Leclerc passou direto na curva, mas conseguiu salvar o carro antes de acertar o muro. Quando a primeira rodada de voltas terminou, Verstappen liderava por 0s003 em relação à Norris.

