Lando Norris aproveitou um safety car em boa hora para vencer a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 disputada neste sábado (3). O britânico da McLaren foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada da etapa curta, que teve Oscar Piastri em segundo e Lewis Hamilton, novamente com um bom desempenho em provas do tipo, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 15º.

Diferentemente do esperado de uma sprint, a rodada nos Estados Unidos foi bem movimentada e com paradas nos boxes. Isso porque o evento começou com pista molhada, por conta de uma forte chuva que caiu no circuito momentos antes, e terminou com asfalto seco, obrigando os pilotos a trocarem os pneus e calçarem slicks. Assim, tudo mudou.

O pole position Andrea Kimi Antonelli, por exemplo, terminou somente na sétima colocação após ser tocado por Max Verstappen no pit stop, em um erro da Red Bull, que liberou o tetracampeão de forma insegura, e ter que dar uma volta adicional antes de sua parada. E a Ferrari, que não fazia bom fim de semana, agiu bem ao chamar Hamilton rapidamente.

O britânico fechou na terceira posição, conquistou mais um bom resultado em uma corrida sprint no ano. Depois de vencer a etapa curta no GP da China, ele fechou o top 3 em Miami, que teve também Alexander Albon pulando do oitavo lugar no grid para a quarta posição na prova. Ele, no entanto, caiu após uma penalidade. Lance Stroll, que começou em 16º, foi outro que deu um salto, concluindo em quinto.

Largando em 19º, Bortoleto aproveitou os pit stops para ganhar posições e concluir a etapa curta nos Estados Unidos em 15º. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Os outros pilotos que pontuaram na sprint foram George Russell, em quarto, Yuki Tsunoda, em sexto, Antonelli, em sétimo e Pierre Gasly, em oitavo. Todos aproveitaram as punições de Lawson, considerado culpado no incidente com Fernando Alonso, Albon, por infringir regras de safety car e Verstappen e Bearman, pelas liberações perigosas das equipes nos boxes.

Bortoleto, por sua vez, ganhou uma posição durante os pit stops e se beneficiou da penalização ao holandês para subir mais um lugar e terminar em 15º. Se Lawson for castigado com dez segundos, como foi o tetracampeão, ele pularia para 14º.

Confira o resultado da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Lance Stroll (Aston Martin)

6 Yuki Tsunoda (Red Bull)

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

8 Pierre Gasly (Alpine)

9 Nico Hulkenberg (Sauber)

10 Isack Hadjar (Racing Bulls)

11 Alex Albon (Williams)

12 Esteban Ocon (Haas)

13 Liam Lawson (Racing Bulls)

14 Ollie Bearman (Haas)

15 Gabriel Bortoleto (Sauber)

16 Jack Doohan (Alpine)

17 Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin) - Não completou

Carlos Sainz (Williams) - Não completou

Charles Leclerc (Ferrari) - Não largou

