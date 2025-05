Piloto da Williams, Alexander Albon foi punido com o acréscimo de 5 segundos em seu tempo de prova na corrida sprint do GP de Miami e, com isso, perde o quarto lugar conquistado na pista da Flórida, ficando fora dos pontos na disputa deste sábado.

Albon foi penalizado por exceder o limite de velocidade quando a corrida estava em regime de safety car. Além do anglo-tailandês da Williams, o britânico Oliver Bearman também foi punido após a sprint da Fórmula 1, com o inglês da Haas tendo tomado o 'gancho' por um unsafe release no pitlane americano.

Assim como Albon, Bearman teve 5 segundos acrescidos ao seu tempo de prova e, com isso, saiu da zona de pontuação deste sábado nos Estados Unidos -- ele havia terminado em oitavo e somado um ponto com a Haas. Além dos dois, Liam Lawson, da Racing Bulls, também foi punido.

O neozelandês da Racing Bulls foi outro a ter 5 segundos acrescidos ao seu tempo de prova, com o piloto taurino tendo sido penalizado por toque em Fernando Alonso, causando o acidente do espanhol da Aston Martin. Os pilotos da Oceania e da Inglaterra haviam ficado em sétimo e oitavo, respectivamente.

Com os 'ganchos', Yuki Tsunoda, japonês da Red Bull, o novato Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, e Pierre Gasly, francês da Alpine, são alçados à zona de pontuação, respectivamente nas colocações P6, P7 e P8. Confira abaixo o resultado da corrida sprint do GP de Miami atualizado:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Lance Stroll (Aston Martin)

6 Yuki Tsunoda (Red Bull)

7 Kimi Antonelli (Mercedes)

8 Pierre Gasly (Alpine)

9 Nico Hulkenberg (Sauber)

10 Isack Hadjar (Racing Bulls)

11 Alex Albon (Williams)

12 Esteban Ocon (Haas)

13 Liam Lawson (Racing Bulls)

14 Ollie Bearman (Haas)

15 Gabriel Bortoleto (Sauber)

16 Jack Doohan (Alpine)

17 Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin) - Não completou

Carlos Sainz (Williams) - Não completou

Charles Leclerc (Ferrari) - Não largou

NORRIS LUCRA COM SAFETY CAR E VENCE SPRINT DE MIAMI: VEJA DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!