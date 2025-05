O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen revelou que está "feliz por ninguém ter se machucado" durante a colisão no pitstop com Kimi Antonelli durante a sprint do GP de Miami, que acabou lhe rendendo uma penalidade.

Em uma pista que secou rapidamente, Verstappen entrou nos boxes para colocar pneus slick enquanto tentava ultrapassar a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que liderava confortavelmente. Contudo, o holandês da Red Bull acabou sendo 'solto' de forma insegura e acabou no caminho de Andrea Kimi Antonelli, que deveria parar no box da Mercedes bem à frente.

Verstappen acabou batendo na traseira do carro de Antonell e acabou quebrando a asa dianteira do RB21, um dano crítico que acabou lhe custando a terceira posição, que foi 'tomada' por Lewis Hamilton. Para piorar a situação, Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos, o que o deixou bem longe dos pontos, em 16º lugar, enquanto o grid se agrupava para terminar sob condições de safety car.

É o segundo fim de semana de corrida em três Gps em que o tetracampeão foi prejudicado por problemas de pitstop, com um mau funcionamento das luzes e uma troca lenta que também custou caro no Bahrein.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Verstappen ainda insistiu que os problemas não estão relacionados e disse que estava feliz por ninguém ter se machucado por conta do incidente.

"Foram incidentes diferentes, então não dá para comparar essas coisas", disse ele à Sky Sports F1. "Mas acho que todos nós não queremos que isso aconteça, mas aconteceu, então isso é algo que precisamos investigar."

"Por outro lado, também estou feliz por ninguém ter se machucado, porque com esses carros, se você bater em alguém, não é nada bom. Mas, sim, acho que ficou muito claro o que aconteceu, então não tenho muito mais a acrescentar."

O chefe da equipe, Christian Horner, acrescentou que o incidente foi resultado de "erro humano" e prometeu que a Red Bull "aprenderá com isso".

