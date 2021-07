Mesmo com performances dominantes na Áustria, Max Verstappen não saiu do Red Bull Ring completamente feliz por um motivo: a classificação. Por isso, o atual líder da Fórmula 1 disse que o objetivo para o fim de semana em Silverstone é melhorar sua performance nas voltas rápidas.

Verstappen lidera atualmente o mundial, com 32 pontos de vantagem para Lewis Hamilton, vencendo quatro das últimas cinco corridas, todas conquistadas pela Red Bull.

Na classificação para ambas as provas da Áustria, Verstappen ficou com a pole, mas não conseguiu melhorar seu tempo na saída final do Q3. No segundo GP, isso o deixou vulnerável a um ataque de Lando Norris com a McLaren, que terminou a apenas 0s048 de seu tempo.

O holandês disse que sua falta de melhora na ocasião se deu ao fato dele ter sido o primeiro a sair dos boxes, mas deixou claro que para o GP deste fim de semana, com a classificação na sexta por conta da corrida sprint, essa é uma área onde ele busca melhorar, apesar de quatro poles em nove corridas no ano até aqui.

Perguntado pelo Motorsport.com exatamente onde que ele sente que as coisas poderiam melhorar para a Red Bull, especialmente após as vitórias dominantes na Áustria, Verstappen inicialmente brincou: "Dar a volta em todo o grid!".

"São sempre os pequenos detalhes, não há coisas grandes que você possa melhorar. Por exemplo, não fiquei feliz com a classificação na Áustria. Então isso é algo que preciso trabalhar e analisar, o que fizemos".

"Mas também em termos de ajustes, sempre busco coisas para melhorar no carro em todas as áreas. Não consigo explicar rapidamente, há muitas coisas que podemos olhar".

A Mercedes terá um pacote de atualização neste fim de semana, e Verstappen acredita que "se funcionar", deixará a rival mais próxima da Red Bull.

"Estamos felizes com as últimas corridas, mas sempre buscamos modos de melhorar. E é o que faremos neste fim de semana. Sempre disse que precisamos trabalhar para deixar o carro na melhor forma possível e agora, com a mudança de formato, será mais difícil de acontecer".

"Mal posso esperar pelo início do fim de semana, e aí vamos descobrir onde estamos".

