A chuva chegou com mais força a Spa-Francorchamps e, com isso, tivemos um terceiro treino livre para o GP da Bélgica de Fórmula 1 marcado pela pista molhada. E em uma sessão não muito movimentada, Max Verstappen terminou na frente em uma dobradinha da Red Bull com Lewis Hamilton em terceiro.

A sexta-feira mostrou bastante equilíbrio entre as rivais Mercedes e Red Bull. No TL1, foi Valtteri Bottas quem terminou na ponta, marcando 01min45s199 de pneus macios com Max Verstappen em segundo de duros.

No TL2, a situação se inverteu. De macios, foi o holandês quem terminou como o mais rápido do dia, marcando 01min44s472. Mas a dupla da Mercedes, Bottas e Lewis Hamilton ficaram a menos de um décimo de diferença, fazendo suas melhores voltas de médios.

No início do sábado em Spa, a chuva caiu com força, afetando inclusive a primeira corrida da Fórmula 3 no fim de semana. Diferente da sexta, a pista não se mostrava em condições de uso de pneus slick para o TL3, por isso os pilotos não perderam tempo e logo saíram dos boxes, para encontrar condições desafiadoras.

A pista molhada bagunçou a classificação, mas pouco mudava na frente. Após os primeiros 20 minutos de sessão, Verstappen liderava com 01min56s924, quase um segundo a frente de Pérez em segundo, com Hamilton em terceiro Norris e Stroll fechavam os cinco primeiros enquanto Bottas era o 10º.

Com os pilotos dando voltas, a pista dava a impressão de melhorar suas condições, formando um trilho seco para ajudar na performance. Mesmo assim, todos ainda seguiam usando pneus intermediários.

Na metade da sessão, poucas mudanças na classificação. Verstappen se mantinha na ponta com o mesmo tempo, seguido de Pérez, Hamilton e Norris. A única mudança na frente foi a chegada de Ocon na quinta posição. O francês foi o último a marcar tempo no TL3. Stroll, Gasly, Vettel, Russell e Alonso completavam os dez primeiros.

Nos últimos 30 minutos, a pista se encontrava em situações bem distintas. Enquanto alguns setores estavam mais secos, outros ainda tinham uma boa quantidade de água, tornando impossível a utilização dos slicks.

No final, os últimos 30 minutos de TL3 não trouxeram mudanças significativas na classificação final, com os pilotos optando por não arriscar para evitar batidas que pudessem comprometer a definição do grid de largada. Norris chegou a arriscar com os pneus macios nos cinco minutos finais, mas quase rodou já na saída dos boxes.

Max Verstappen terminou a sessão na frente com o mesmo 01min56s924, ficando 0s947 à frente de Sergio Pérez com Lewis Hamilton em terceiro, a 1s072. Norris, Ocon, Stroll, Gasly, Vettel, Russell e Alonso completaram os dez primeiros.

A Fórmula 1 volta para a pista de Spa neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Bélgica. A sessão terá início às 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e do Bandsports. E assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do grid e projeção para a prova do domingo com a presença do jornalista Alfredo Bockel.

