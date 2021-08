F1: Ferrari troca chassi de Leclerc após batida no TL2

A Ferrari confirmou que trocou o chassi do SF21 de Charles Leclerc para este sábado de atividades no GP da Bélgica de Fórmula 1, como consequência de sua batida durante o TL2 da sexta-feira.

Leclerc rodou durante o segundo treino livre em Spa, perdendo o controle do carro na Les Combes e batendo a barreira no lado esquerdo da pista.

Isso deixou a Ferrari com danos no lado esquerdo e na dianteira do carro que forçou a equipe a trabalhar a noite, apenas para descobrir que não seria possível fazer todos os reparos a tempo.

A Ferrari confirmou em um breve comunicado neste sábado que Leclerc usará um chassi reserva para o resto do fim de semana.

"A Scuderia Ferrari anuncia que, após o incidente no TL2, o chassi do SF21 de Charles Leclerc sofreu danos que não poderiam ser resolvidos em um curto espaço de tempo. Portanto, ontem a noite, um chassi reserva foi montado e Leclerc usará esse a partir do terceiro treino livre para o GP da Bélgica".

Leclerc disse que a sexta havia sido um dia muito complicado no geral por causa das condições de pista, e disse que não se sentia confortável com o carro no TL2 em comparação ao primeiro, quando terminou em quarto.

"Temos uma noite para trabalhar no carro, para voltarmos mais forte amanhã", disse Leclerc na sexta. "Obviamente preferia não terminar o dia no muro, mas faz parte. Vou tentar não cometer os mesmos erros".

"O TL1 foi bem. Mas o TL2 não. Então precisamos entender, porque não mudamos muito no carro. Então há muito para entender e, com sorte, faremos um bom trabalho".

Leclerc conquistou sua primeira vitória na F1 em Spa em 2019, e volta neste fim de semana buscando ajudar a Ferrari a abrir vantagem para a McLaren na luta pela terceira posição no Mundial de Construtores. As duas equipes estão empatadas.

