A Fórmula 1 anunciou na manhã deste sábado mudanças no calendário de 2021. A nova versão confirma a redução no número de GPs da temporada, de 23 para 22, além das novas datas de três etapas: São Paulo, México e Turquia.

Como anunciado anteriormente pelo Motorsport.com, o GP de São Paulo passa de 07 de novembro para 14 de novembro, que era a data original da etapa de Interlagos na primeira versão do calendário.

A prova brasileira será a segunda de uma rodada tripla que será iniciada pelo GP do México, que passou de 31 de outubro para 07 de novembro. Já o GP dos Estados Unidos, em Austin, foi mantido para 24 de outubro.

O motivo desta mudança é a manutenção do Brasil e do México na lista vermelha do Reino Unido. Qualquer pessoa que volte passando por esses países é obrigado a cumprir uma quarentena de 10 dias em um hotel designado pelo governo, o que cria problemas logísticos para boa parte da estrutura da F1.

A F1 confirmou México e São Paulo serão parte de uma rodada tripla, com a última prova em 21 de novembro, mas ainda não anunciou o local. O Catar é o principal candidato à vaga, podendo realizar sua primeira etapa do Mundial, mas a direção da F1 não descarta ainda um retorno ao Bahrein, utilizando o anel externo do circuito do Sakhir, assim como em 2020.

Outro GP que teve uma mudança de data é o da Turquia. Inicialmente planejado para 03 de outubro, a prova será realizada uma semana depois, no dia 10. Mas a prova de Istambul ainda não está 100% garantia.

A Turquia também está na lista vermelha do Reino Unido e sua realização é condicionada à remoção do país, devido à quarentena. Por isso, Mugello surgiu recentemente como uma possível substituta. Caso a etapa de Istambul seja mantida, os funcionários das equipes serão obrigados a ir direto da Turquia para Austin, ficando três semanas na estrada apesar de apenas duas provas.

Confira como ficou o calendário de 2021 após as mudanças:

29 de agosto - GP da Bélgica

05 de setembro - GP da Holanda

12 de setembro - GP da Itália

26 de setembro - GP da Rússia

10 de outubro - GP da Turquia

24 de outubro - GP dos Estados Unidos

07 de novembro - GP do México

14 de novembro - GP de São Paulo

21 de novembro - A confirmar (Catar ou Bahrein)

05 de dezembro - GP da Arábia Saudita

12 de dezembro - GP de Abu Dhabi

