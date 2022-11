F1: Verstappen confirma que continuará usando número 1 em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen confirmou que continuará usando o número 1 enquanto for o atual campeão mundial de Fórmula 1 e isso inclui a temporada de 2023.

O holandês conquistou o primeiro lugar depois de vencer o título mundial do ano passado em Abu Dhabi e o usou para o campeonato de 2022. Conquistando dois títulos consecutivos, o piloto da Red Bull pode escolher entre o número 1 e seu número pessoal de corrida 33, que ele usa desde os tempos de kart, mas decidiu honrar o costume de carregar o número do campeão mundial.

"Sim, usarei o número 1 novamente na próxima temporada. Para mim, o número 1 é o número mais bonito que existe para qualquer piloto de corrida", disse Verstappen em Abu Dhabi. "Com que frequência você tem a chance de pilotar com o número 1 em sua carreira na Fórmula 1? Nunca se sabe. Sempre posso voltar ao número 33 se não for mais campeão mundial. Mas, enquanto for, usarei o número 1 todos os anos."

Verstappen: "As long as I am world champion, I will use number 1 every single year." Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em 2022, Verstappen se tornou o primeiro piloto a correr com o número 1 em seu carro desde Sebastian Vettel em 2014, quando a regra que introduz números de corrida pessoais foi introduzida. Lewis Hamilton optou por manter seu agora icônico número 44, enquanto Nico Rosberg não defendeu seu título mundial de 2016.

Para Verstappen, o famoso número 1 é uma recompensa por uma campanha totalmente dominante em 2022 com a Red Bull Racing, que ele acha que será difícil repetir em 2023.

"Esta foi uma temporada muito especial, não só para mim, mas também para a equipa", reconheceu. “Vencemos o título de construtores novamente pela primeira vez desde 2013 e isso obviamente é muito importante para todos. Acho que será muito difícil igualar este ano no futuro, muito menos superá-lo.

"Obviamente, a mentalidade deve ser melhorar a cada temporada, mas isso não será fácil depois do ano que tivemos. Também devemos valorizar como 2022 acabou e realmente aproveitar esses momentos."

Vale destacar que os dois estreantes em 2023, Nyck de Vries e Logan Sargeant, não confirmaram quais números de corrida usarão em suas campanhas de estreia na F1.