Como parte da punição por violar o teto orçamentário de 2021, a Red Bull recebeu uma redução de 10% em seus testes aerodinâmicos para o próximo ano. Para a Mercedes, esse déficit, de 25% em comparação ao que a equipe alemã terá, deve sim afetar a rival, sendo crítico para manter viva a disputa pelo título da Fórmula 1 em 2023.

Com a Red Bull naturalmente tendo menos tempo de túnel de vento devido à conquista do Mundial de Construtores, a equipe perde ainda mais tempo com a punição.

O regulamento da F1 determina que a base de horas, o 100% de uso do túnel de vento, fica alocado ao sétimo colocado no Mundial, aumentando 5% nas posições abaixo e reduzindo 5% nas acima.

Com isso, a Red Bull teria 70% de tempo de uso do túnel, o equivalente a 224 simulações, contra as 75% / 240 da Ferrari e 80% / 256 da Mercedes. Aplicando a punição, a Red Bull cai para 63% e 202 simulações, dando à Mercedes 27% a mais de alocação.

Falando sobre o desafio de reduzir a vantagem para a Red Bull nas férias com o teto orçamentário em vigor, Toto Wolff reconhece que o déficit de testes aerodinâmicos pode ter um impacto.

"Acho que é mais difícil agora [se recuperar com o teto orçamentário em vigor], porque você não pode investir mais para obter resultados mais rápidos. Mas acho que como o regulamento aerodinâmico foi projetado, e a penalidade que eles receberam, são 25% a mais de túnel de vento que pode ter um efeito".

"O modo como o regulamento foi montado faz com que as equipes do fundo tenham a chance de dar um pulo maior em comparação aos ponteiros. Isso é também o motivo para termos campeonatos mais apertados no futuro, porque se você é último, terá 40% a mais".

"Então é claramente uma vantagem que você precisa aproveitar. É algo que poderemos aproveitar? Quem sabe? Eles [Red Bull] são brilhantes. Isso lhes dará uma motivação extra contra Ferrari, são sete por cento. Mas estamos falando sobre ganhos marginais e encostamos na Ferrari no fim deste ano".

A Mercedes teve problemas este ano ao pausar o desenvolvimento do W13 buscando as 'curas' para o porpoising, que tanto afetou o começo da temporada. Mas após resolver a base dessa dor de cabela, conseguiu evoluir rapidamente, dominando o GP de São Paulo com a vitória de George Russell, tanto no sábado quanto no domingo.

Questionado se o forte fim de campeonato deixou a Mercedes confiante de que pode voltar à luta no próximo ano, Wolff disse: "Nunca estou confiante".

"Sempre penso no copo meio vazio e meio que nunca acredito que o trabalho feito é suficiente. Não tenho certeza se poderemos dar a volta por cima a ponto de competirmos no campeonato, porque é preciso reconhecer a força dos demais. Mas vou fazer tudo possível em nosso poder, colocando nossos objetivos alto".

