O vencedor do GP do Catar da Fórmula 1, Max Verstappen criticou a postura de George Russell, piloto da Mercedes, na reunião com os comissários sobre o incidente nos treinos classificatórios, em que o holandês da Red Bull foi punido com uma posição e, assim, perdendo a pole position para a corrida de domingo.

Ao ser perguntado, em entrevista ao canal Viaplay, se a vontade de vencer envolveu a polêmica de sábado, ele disse que "sim, mas também sobre como o outro lado lidou com isso".

"O outro piloto [Russell], durante a reunião dos comissários, [a postura] não fez sentido para mim. Respeito muitos pilotos, mas ontem perdi completamente o respeito por ele".

"É ridículo como ele quer me dar uma penalidade. Fiquei muito irritado com isso".

Ao ser questionado se trataria a questão com Russell no particular, Verstappen negou e acusou Russell de ter duas posturas completamente diferentes no pessoal e para mídia:

"Por enquanto, não. Mas sabe, ele sempre é muito educado na frente das câmeras, mas se você se sentar com ele pessoalmente, é uma pessoa completamente diferente".

"Eu não suporto isso. Então você pode ir se ferrar, pois não quero ter nada a ver com você", conclui.

F1 AO VIVO: MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!