Lando Norris parecia ser o único piloto no GP do Catar que poderia contestar o dominante Max Verstappen, mas colocou tudo a perder ao não reduzir o necessário em uma bandeira amarela e tomar uma punição de stop and go de dez segundos. Enfático sobre seu erro, se disse um "idiota" e crê ter decepcionado a equipe, que lhe entregou um "ótimo carro".

Quem o 'denunciou' foi o próprio Verstappen, mas, para o britânico, isso não é motivo de polêmicas, visto que, segundo ele mesmo, todos fazem isso um contra o outro. Para Norris, a razão para ficar chateado não é por conta de ninguém mais além dele. O baque prejudicou tanto ele no campeonato de pilotos quanto a McLaren no Mundial de Construtores.

"Eu decepcionei a equipe", decretou Lando nas entrevistas após a corrida. "Me deram um ótimo carro, facilmente o mais rápido, e eu estraguei tudo", continuou, demonstrando que acreditava que poderia vencer o GP. "Queremos ganhar, queremos ser o melhor, queremos ser o mais rápido, e eu só preciso não ser um idiota e fazer o que fiz hoje".

O desempenho de Verstappen, que havia reclamado muito do equilíbrio do carro antes da classificação, surpreendeu o próprio Norris, que esperava outros concorrentes em Lusail. "Pensei que George [Russell] seria nosso maior rival hoje e não foi o caso. Max foi e ele fez um trabalho incrível", elogiou, revelando que projetava uma batalha com a Mercedes, que largou da pole position.

Questionado se julgou correta a penalidade, o britânico esquivou-se de problemas e disse confiar na avaliação dos comissários. Ele, no entanto, ainda não entendeu o porquê de ter cometido um erro que considera básico. "Se houver uma bandeira amarela, sei que preciso diminuir. É a regra número um", ressaltou. "Por algum motivo, não fiz isso porque não vi, ou perdi, ou algo assim".

Norris proporcionou boa disputa com Verstappen pela vitória em Lusail, mas cometeu erro crucial que o fez receber punição. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Só posso me desculpar", reconheceu Norris, que, em um primeiro momento, duvida que o carro terá o mesmo desempenho no GP de Abu Dhabi, que encerrará a temporada. "Não acho que será tão bom quanto hoje", projetou, voltando a lamentar a perda de pontos em Lusail. "Era uma oportunidade enorme. Decepcionei toda a equipe e a única coisa com que me importo é minha equipe".

Com o décimo lugar, Norris ficou com 349 pontos no Mundial de Pilotos, enquanto Charles Leclerc, que terminou em segundo, subiu para 341 e se manteve no páreo pelo vice-campeonato. No torneio de construtores, em que a McLaren poderia ter saído do Catar já campeã, a vantagem sobre a Ferrari caiu para 21 pontos.

O GP de Abu Dhabi está marcado para o dia 8 de dezembro, no tradicional circuito de Yas Marina. Com Verstappen já campeão de pilotos, o único troféu em disputa é o de equipes, que está entre as rivais britânica e italiana. Mesmo com a vitória do holandês, a Red Bull, em terceiro, não tem mais chances.

Confira o resultado final do GP do Catar de Fórmula 1:

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Ocon fora de Abu Dhabi? RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



